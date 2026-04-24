Roquetas regresa con el plan de visitas teatralizadas 'Tierra, Sal e Historia'

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, pone en marcha el programa 'Tierra, Sal e Historia', una iniciativa ... que combina visitas guiadas y experiencias teatralizadas con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes la riqueza histórica, cultural y patrimonial del municipio.

La programación, que se desarrollará durante los meses de mayo y junio, incluye diferentes recorridos temáticos que permitirán descubrir algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad desde una perspectiva didáctica y entretenida. Entre las propuestas destacan las visitas guiadas 'Tres vigías del tiempo', con salida desde el Faro de Roquetas en distintas fechas (23 de mayo, 6 de junio y 20 de junio), así como 'Roquetas de siempre', que tendrá lugar el 9 de mayo con punto de encuentro en la Iglesia Virgen del Rosario.

Además, el programa incorpora visitas teatralizadas que recrean episodios históricos y escenas del pasado, como 'Turaniana' (2 de mayo y 27 de junio), 'Roquetas de siempre' teatralizada (16 de mayo) y 'Tras los muros del tiempo' (13 de junio en el Castillo de Santa Ana).

La edil de Turismo y Playas, Amalia López, animó a la ciudadanía a participar en estas visitas, ya que «estas iniciativas permiten acercarnos a nuestra historia, de una manera atractiva, didáctica y accesible para todos los públicos».

Todas las actividades son de entrada libre sin necesidad de reserva previa, lo que facilita la participación del público en general. Desde el Ayuntamiento recomienda consultar los horarios concretos de cada visita y acudir con antelación a los puntos de encuentro.