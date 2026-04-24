Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Faro de Roquetas es uno de los lugares que visitar. IDEAL

Roquetas regresa con el plan de visitas teatralizadas 'Tierra, Sal e Historia'

El programa incorpora visitas teatralizadas que recrean episodios históricos y escenas del pasado como 'Turaniana'

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 24 de abril 2026, 10:31

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, pone en marcha el programa 'Tierra, Sal e Historia', una iniciativa ... que combina visitas guiadas y experiencias teatralizadas con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes la riqueza histórica, cultural y patrimonial del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 3.5 hace temblar buena parte de la provincia de Granada
  2. 2 La DANA amenaza a Granada con tormentas, lluvias de barro, granizadas y reventones
  3. 3

    Gran despliegue de la Policía Nacional en Norte: dos unidades especializadas y helicóptero
  4. 4 Manolo Lama disfruta de «la mejor chuleta de su vida» en un asador de Granada
  5. 5 Alerta sanitaria por el riesgo para pacientes de un medicamento para la ansiedad
  6. 6

    La secuencia del ataque a la Policía Nacional en Norte: «Quitaos el uniforme, que os reviento»
  7. 7 La empresa que ofrece 300 puestos de trabajo «en un solo día»
  8. 8

    Gran despliegue de la Policía Nacional en Norte: dos unidades especializadas y helicóptero
  9. 9 Diez detenidos y 3.000 kilos de hachís incautados en la mayor operación contra el narcotráfico desde lanchas en Granada
  10. 10

    Dos falsos secuestros alertan a padres y madres en Granada y su Área Metropolitana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas regresa con el plan de visitas teatralizadas 'Tierra, Sal e Historia'

Roquetas regresa con el plan de visitas teatralizadas &#039;Tierra, Sal e Historia&#039;