Roquetas regresa con los clubes de lectura para niños y adultos

«Si te apasiona leer y compartir historias, este es tu sitio. Abrimos el plazo de inscripción para la nueva temporada de nuestros clubes de ... lectura, para adultos y para los más pequeños de la casa», así anunciaba el perfil del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en sus redes sociales la noticia que los amantes de la lectura esperaban en el municipio, siendo el plazo de inscripción del martes 15 al miércoles 30 de septiembre en las bibliotecas municipales de Roquetas de Mar

La localidad ofrece dos tipos de clubes de lectura: uno para adultos y otra para niños. En cuanto a los clubes de lectura para adultos contarán con reuniones quincenales y tendrá dos ubicaciones. La primera es la sala de Lectura de Los Bajos. Roquetas I serán los martes, de 11.00 horas hasta las 12.30 horas y Roquetas II serán los martes, de 18.00 horas hasta las 19.30 horas.

La otra ubicación es la Biblioteca de Aguadulce, que contará con Aguadulce I y II, siendo los jueves, de 11.00 horas a 12.30 horas. En cuanto a los clubes de lectura infantil serán en Roquetas de Mar los martes, de 17.00 horas a 18.30 horas, en la Sala de Lectura de Los Bajos, y en Aguadulce serán los martes, de 17.00 horas a 18.30 horas, en la Biblioteca de Aguadulce. Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pone a su disposición facilitar la cultura, además de favorecer nuevas amistades y grupos con temas en común.

Curso gratuito para jóvenes

El área de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar pone en marcha el curso gratuito 'Jóvenes Dinamizadores', una iniciativa formativa dirigida a fomentar la participación juvenil, el liderazgo y el desarrollo de proyectos socioculturales.

La formación se desarrollará del 21 de septiembre al 30 de octubre, en modalidad presencial y online, e incluirá contenidos relacionados con el emprendimiento social, el trabajo en equipo, la comunicación para dinamizadores juveniles y el uso de herramientas digitales.

Como parte final del curso, los participantes elaborarán sus propios proyectos y tendrán la oportunidad de presentarlos públicamente ante representantes municipales, favoreciendo así una experiencia práctica de participación juvenil. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este pasado miércoles 2 de septiembre hasta el próximo miércoles 16 de septiembre en la Oficina de la concejalía de Cultura. Asimismo, la formación es totalmente gratuita y cuenta con plazas limitadas.