Roquetas refuerza la prevención con una jornada de vacunación

La concejala del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Alba Acedo visitó este viernes el punto de vacunación instalado en el mercadillo del nuevo recinto ferial, ... donde numerosos vecinos pudieron vacunarse de forma rápida y sin cita previa.

La iniciativa, impulsada por el Distrito Sanitario Poniente, contó con una excelente acogida y aprovechó el dinamismo y buena afluencia de este nuevo espacio municipal. Además de la vacunación, el Stand de la Salud ofreció otras propuestas de prevención y bienestar: consejos sobre cómo realizar maniobras básicas como una RCP o la manipulación y movimientos de personas ante posibles accidentes. Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar agradecieron la implicación del personal sanitario y la participación de los vecinos.

Asimismo, el Distrito Sanitario Poniente de Almería reforzó la atención a personas con patologías de mano, gracias a la actividad desarrollada en sus cinco salas de Terapia Ocupacional ubicadas en los centros de salud de Adra, Berja, Las Cabañuelas, El Ejido Norte y Roquetas de Mar, que en los últimos seis meses registraron un total de 1.500 citas. Esto supuso una inversión global de 59.809 euros destinada a la mejora de equipamientos y materiales especializados.

A su vez, Francisco Romera, terapeuta ocupacional del centro de salud Ejido Norte, destacó que «las lesiones más frecuentes atendidas en consulta están relacionadas con el uso intensivo y repetitivo de las manos». Entre ellas señaló «el síndrome del túnel carpiano, la tenosinovitis de De Quervain».