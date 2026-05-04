Roquetas refuerza su presencia en el turismo: incorporan seis nuevos informadores

Un total de seis informadores turísticos que, a partir de esta fecha, prestarán servicio en las distintas oficinas y puntos de información turística del municipio ... tomaron el pasado jueves 30 de abril posesión de su cargo. La incorporación de este personal coincide con la puesta en marcha de los puntos de información turística y cultural con motivo del inicio de la temporada alta. El servicio comenzó el 1 de mayo, con un horario de atención al público de 9.30 horas a 13.30 horas y de 17.00 horas a 20:00 horas.

Los informadores turísticos desarrollarán sus funciones en la Oficina Municipal de Turismo, así como en los distintos puntos de información ubicados en el municipio. Entre sus principales tareas se encuentran la atención al visitante y la información sobre recursos turísticos, culturales y de ocio, así como la difusión de servicios y actividades disponibles en la localidad.

Asimismo, ofrecerán información actualizada sobre servicios de transporte turístico, novedades en las playas, campañas de concienciación y reciclaje, así como sobre eventos y acciones promocionales vinculadas al sector turístico.

Las personas que tomaron posesión de sus puestos son: José Miguel García Hidalgo, Lidia García Salmerón, María del Carmen Mata Arroyo, Adriana Magán Jiménez, Marta Castillo Rifá y David Lara García

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que el papel de los informadores turísticos es fundamental para atender a los turistas y visitantes que se acercan a los puntos y oficinas de información manteniendo en todo momento un contacto continuo con los hoteles, «lo que sin duda repercute en la experiencia del visitante en nuestro municipio».

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas presentó a mediados de febrero la nueva web turística y la aplicación oficial del destino, una actuación estratégica incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que refuerza la apuesta municipal por la digitalización, la accesibilidad y la innovación turística.

El alcalde, Gabriel Amat, destacó que Roquetas se sitúa como el quinto destino de Andalucía en pernoctaciones durante la temporada alta lo que obliga al Ayuntamiento a seguir trabajando para combatir la estacionalidad y «atraer visitantes y turistas durante los 365 días del año».