Roquetas refuerza su presencia en la Red de Iniciativas Urbanas

José Juan Rodríguez, primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno Interior, Educación y Cultura, fue elegido miembro del Grupo de Trabajo (GT) de elegibilidad ... de los Planes EDIL 2021–2027, un órgano promovido en el marco de la Red de Iniciativas Urbanas que reúne a representantes municipales para compartir criterios, resolver cuestiones técnicas y aportar soluciones prácticas que faciliten una gestión rigurosa y homogénea de estos planes en toda España.

Los Planes EDIL 2021–2027 constituyen una herramienta clave para que las ciudades impulsen proyectos de transformación urbana con enfoque integrado. Suponen, además, una oportunidad para planificar con mayor precisión, ejecutar con garantías y asegurar el cumplimiento de los requisitos vinculados a la financiación europea, reforzando la transparencia, el seguimiento y la evaluación de resultados.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, subrayó que «la presencia de Roquetas de Mar en la Red de Iniciativas Urbanas y en el Grupo de Trabajo de elegibilidad de los Planes EDIL 2021–2027 pone de manifiesto la relevancia, la capacidad técnica y la representatividad de nuestro municipio en la gestión de fondos europeos».

Asimismo, el regidor municipal añadió que «estamos demostrando que Roquetas no solo participa, sino que forma parte activa de los espacios donde se definen los criterios que guían la correcta ejecución de estos recursos, lo que refuerza nuestro compromiso con una planificación rigurosa, transparente y orientada a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos».

Proyectos

En este contexto, la elección de José Juan Rodríguez representa un reconocimiento a la capacidad de Roquetas de Mar para situarse en primera línea de los espacios donde se definen y aclaran los criterios que harán posible que estos proyectos lleguen a buen puerto.

La participación del municipio como beneficiario del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'RM INTEGRA (Integración, Territorio, Equidad y Regeneración Ambiental)' habilita esta presencia activa en el GT, y permitirá trasladar al grupo el conocimiento y la experiencia municipal.

«Esta presencia consolida a Roquetas como un municipio referente en la gestión de fondos europeos, con voz propia en los órganos de trabajo donde se establecen los criterios que garantizan una ejecución eficaz, transparente y con impacto real en el desarrollo urbano y social de la ciudad», explicó Amat.

Con esta incorporación, Roquetas de Mar refuerza su proyección institucional y su compromiso con una gestión eficaz de las oportunidades de financiación europea, con el objetivo último de que las actuaciones planificadas se traduzcan en mejoras tangibles para los barrios, los servicios y el día a día de la ciudadanía.