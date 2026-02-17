Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los Planes EDIL 2021–2027 constituyen una herramienta clave para impulsar proyectos en ciudades. IDEAL

Roquetas refuerza su presencia en la Red de Iniciativas Urbanas

Amat destaca la elección de José Juan Rodríguez como miembro del Grupo de Trabajo de los Planes Edil 2021-2027

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 17 de febrero 2026, 21:25

José Juan Rodríguez, primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno Interior, Educación y Cultura, fue elegido miembro del Grupo de Trabajo (GT) de elegibilidad ... de los Planes EDIL 2021–2027, un órgano promovido en el marco de la Red de Iniciativas Urbanas que reúne a representantes municipales para compartir criterios, resolver cuestiones técnicas y aportar soluciones prácticas que faciliten una gestión rigurosa y homogénea de estos planes en toda España.

