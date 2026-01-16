Roquetas refuerza la mejora de su entorno agrícola con un servicio eficaz en conservación viaria

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Agricultura, mantiene activo un ambicioso servicio de conservación, adecuación y mejora ambiental de ... la red viaria y el entorno agrícola del municipio.

Este plan de actuación, que se desarrolla de forma ininterrumpida durante todo el año, tiene como objetivo principal no solo garantizar la transitabilidad de los caminos, sino preservar la calidad ambiental del paisaje agrario, fundamental para el principal motor económico de la ciudad costera.

La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, puso en valor la constancia de estos trabajos que permiten mantener el campo en óptimas condiciones independientemente de la época del año.

«El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Agricultura, continua con las labores de limpieza y desbroce de caminos rurales. Se trata de unos trabajos que se acometen para garantizar el buen estado y acondicionamiento de estas zonas rurales antes de que se registren precipitaciones que pueden ocasionar acumulación de agua en distintos puntos», detalló Sánchez. Asimismo, la concejala explicó que, aunque es un servicio continuo, la planificación se adapta a las necesidades de cada momento. «Tras las lluvias de las últimas semanas, desde el Ayuntamiento se han intensificado estas actuaciones para facilitar el flujo natural de las escorrentías de agua», añadió.

Cuidado del entorno

Este servicio, que cuenta con una inversión anual de 115.000 euros, destaca por su enfoque integral. Además de las labores de maquinaria para el arreglo de firmes y cunetas, el contrato pone un énfasis especial en la higiene rural y la protección medioambiental. Las actuaciones incluyen la identificación, recogida y gestión correcta de residuos abandonados en el entorno agrario.

El objetivo es asegurar que las zonas de escorrentía y los márgenes de los caminos estén libres de elementos contaminantes, reforzando la imagen de una agricultura sostenible y moderna.

El contrato, que tiene una duración inicial de un año prorrogable hasta cuatro, permite al Ayuntamiento dar una respuesta eficaz a las necesidades del sector. El servicio establece tiempos de respuesta rápidos para la resolución de incidencias generales y activa protocolos especiales de 48 horas en casos de emergencia, asegurando que cualquier desperfecto que afecte a la seguridad o a la actividad diaria de los agricultores sea subsanado con la mayor celeridad posible

Con el mantenimiento de este servicio anual, Roquetas reafirma su compromiso con la mejora constante de sus infraestructuras rurales, apostando por un entorno agrícola limpio, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó a finales de julio del pasado año el expediente de contratación de servicios profesionales para la redacción del Plan Director de Mejora Integral de Caminos Rurales 2026-2030. Esta nueva fase del proyecto contempla, además, la elaboración de los proyectos técnicos de ejecución y toda la documentación necesaria para desarrollar las actuaciones previstas durante un periodo de cuatro años.

Presupuesto

Con un presupuesto base de licitación de 89.419 euros, IVA incluido, el contrato será financiado con recursos propios municipales y su formalización queda supeditada a la existencia de crédito adecuado en los correspondientes ejercicios presupuestarios.

La ejecución se distribuirá en anualidades desde este 2026 hasta 2029, con una previsión de gasto ajustada a las necesidades del Plan Director. La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, destacó la importancia de este nuevo impulso a la planificación rural del municipio.