El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa con los trabajos de fumigación y prevención contra los mosquitos en los distintos lugares del municipio como la ... Ribera de la Algaida . Con la llegada de las lluvias y las temperaturas todavía suaves, se mantienen las condiciones favorables para la proliferación de mosquitos.

Para ello, se reforzó el dispositivo habitual de control de plagas con la utilización de drones, una herramienta que permite realizar tratamientos en superficies de difícil acceso para los equipos terrestres y actuar de manera más precisa sobre los puntos donde se detecte la presencia de larvas.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que «desde el Ayuntamiento vamos a intensificar durante los próximos días los trabajos de control de mosquitos para dar respuesta al incremento de su presencia tras las intensas lluvias. Somos conscientes de las molestias que esta situación puede ocasionar a los vecinos y, por ello, vamos a reforzar los tratamientos con drones, que nos permiten llegar a zonas donde resulta más complicado intervenir con los medios convencionales».

Muyor señaló que «nuestro objetivo es actuar de manera preventiva, especialmente sobre los focos larvarios, para interrumpir el ciclo de reproducción de los mosquitos y reducir su proliferación. El uso de drones supone una herramienta muy eficaz para complementar los tratamientos que se realizan habitualmente en el municipio, ya que facilita una intervención más amplia y precisa en las zonas afectadas».

Vigilancia continua

Estas actuaciones forman parte del dispositivo de vigilancia, prevención y control de mosquitos que el Ayuntamiento mantiene activo durante todo el año y que se intensifica en aquellos periodos en los que las condiciones meteorológicas favorecen la aparición de nuevos focos.

Los equipos especializados llevan a cabo labores de inspección y seguimiento de las zonas susceptibles de acumular agua, así como tratamientos específicos para controlar las larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos. El refuerzo mediante drones permitirá complementar los trabajos que se realizan con los medios terrestres y ampliar la capacidad de intervención en aquellos espacios donde las características del terreno dificultan el acceso.

Desde el área de Medio Ambiente se recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para complementar las actuaciones municipales, ya que muchos de los focos de reproducción pueden encontrarse en espacios privados, como patios, jardines, terrazas, piscinas o zonas comunes de comunidades de propietarios.

Por este motivo, el Ayuntamiento recomienda adoptar una serie de medidas sencillas que pueden contribuir de manera significativa a evitar la proliferación de mosquitos como evitar acumulaciones de agua estancada en macetas, platos de plantas, cubos, juguetes, recipientes, neumáticos u otros objetos situados en patios, terrazas y jardines.