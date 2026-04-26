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Uno de los vehículos que se encarga de fumigar en una de las zonas de Playa Serena 2 en Roquetas. IDEAL

Roquetas refuerza la fumigación de mosquitos en Playa Serena

El Consistorio recuerda la importancia de la colaboración vecinal en espacios privados y evitar acumulaciones de agua estancada

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 26 de abril 2026, 10:30

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando, a través de los servicios municipales, diversas actuaciones en todos los núcleos urbanos del municipio para la ... fumigación de mosquitos y otros bichos, con especial atención a zonas sensibles como humedales, solares y descampados.

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