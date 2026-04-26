Roquetas refuerza la fumigación de mosquitos en Playa Serena

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando, a través de los servicios municipales, diversas actuaciones en todos los núcleos urbanos del municipio para la ... fumigación de mosquitos y otros bichos, con especial atención a zonas sensibles como humedales, solares y descampados.

En concreto, los trabajos se están concentrando en varias zona zona de Playa Serena, como Playa Serena 2. Asimismo, las labores están centradas en zonas húmedas como los imbornales, ramblas, jardines, también en descampados y lugares donde se acumula el agua que son algunos de los lugares que sufrieron este tipo de trabajo especializado.

Puntos estratégicos

Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio, a través de los trabajadores de Athisa Medio Ambiente, aplica tratamientos en puntos estratégicos de acumulación de agua, elimina criaderos en zonas de riesgo y refuerzan la vigilancia y toma medidas preventivas en todo el municipio. A su vez, el Ayuntamiento recuerda la importancia de la colaboración vecinal en espacios privados, mediante el mantenimiento de jardines y piscinas, así como evitando acumulaciones de agua estancada.

Entre las formas de avisar al Consistorio se incluyen varias vías de comunicación como el número de 'Guasap' que es el 644 632551, un gestor de incidencias web, la oficina virtual y también de manera presencial en el registro municipal, a unos pocos metros del Consistorio. Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar recomienda la revisión de viviendas, fuentes y desagües y se insta a instalar mosquiteras para evitar su entrada por las ventanas.

Asimismo, el Consistorio roquetero mantiene durante todo el año el dispositivo de vigilancia continua y control de mosquitos que llevan a cabo técnicos especialistas lo que posibilita la detección temprana de los focos larvarios y la actuación preventiva mediante varios métodos.

Drones

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas anunciaba a principios de marzo el despliegue de medios técnicos y humanos para el control de mosquitos en el municipio. Cabe destacar la incorporación de tecnología dron al Plan de Choque contra Mosquitos.

Esta herramienta permite sobrevolar y aplicar larvicida de forma muy precisa en áreas de difícil acceso donde los operarios y vehículos no pueden llegar. Esta labor se suma a un plan de choque integral que ya está en marcha, combinando: el uso de drones para zonas inaccesibles, la aplicación de larvicidas terrestres y las labores de fumigación tradicionales con vehículos.