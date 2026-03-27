Roquetas refuerza el empleo con 61 itinerarios laborales

Los primeros interarios de inserción laboral incluidos en el proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar' ya se iniciaron. Se trata de una iniciativa que se enmarca ... dentro del marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 5.941.379,14 euros, está cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus, ascendiendo la ayuda concedida a 5.050.172,27 euros, mientras que el Consistorio roquetero aporta 891.206,87 euros.

El programa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas desempleadas del municipio, especialmente aquellas que se encuentran más alejadas del mercado laboral, favoreciendo su inserción laboral y la mejora de sus condiciones de vida.

El primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, destacó la relevancia estratégica de este programa para el municipio. «Desde el Ayuntamiento de Roquetas seguimos apostando firmemente por políticas activas de empleo que permitan ofrecer nuevas oportunidades a nuestros vecinos y vecinas. 'Cualifícate Roquetas' no es solo un programa formativo, es una herramienta real para facilitar la inserción laboral, especialmente de quienes más dificultades tienen para acceder al mercado de trabajo».

Creación de empleo

José Juan Rodríguez subrayó que este tipo de iniciativas impulsan la creación de empleo en esta ciudad, fortalecen el tejido productivo local y contribuyen directamente al desarrollo económico y social de Roquetas de Mar. «Apostar por la formación adaptada a las demandas reales del mercado laboral es apostar por el futuro del municipio».

Asimismo, el concejal roquetero recordó que el programa incorpora una perspectiva de igualdad y apoyo a colectivos vulnerables, garantizando que al menos el 75% de las personas participantes pertenezcan a colectivos más alejados del mercado laboral.

A su vez, el proyecto contempla el desarrollo de 61 itinerarios de inserción laboral, todos ellos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad, incluyendo formación específica, formación transversal, prácticas profesionales no laborales, tutorías y orientación. En total, está previsto que participen 915 personas desempleadas, de las cuales el 76,17% serán mujeres, reforzando así el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades.

Además, el programa incluye acciones complementarias como jornadas de activación e información en materia de empleo y medidas específicas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, la Junta de Gobierno Local aprobó las convocatorias correspondientes a varios itinerarios formativos que se iniciarán en próximas fechas, así como el gasto de 324.010,50 euros destinado a becas de formación para el alumnado participante. Entre los itinerarios aprobados se encuentran especialidades como Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, Operaciones básicas de cocina, Operaciones básicas de restaurante y bar, Operaciones auxiliares de comercio, Actividades auxiliares en agricultura y jardinería y Servicios auxiliares de peluquería, entre otros.