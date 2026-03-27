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El primer teniente alcalde de Roquetas, José Juan Rodríguez, asiste a una reunión del proyecto. IDEAL

Roquetas refuerza el empleo con 61 itinerarios laborales

Este proyecto pertenece al programa 'Cualifícate Roquetas' destinados a personas desempleadas del municipio

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 27 de marzo 2026, 20:16

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Los primeros interarios de inserción laboral incluidos en el proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar' ya se iniciaron. Se trata de una iniciativa que se enmarca ... dentro del marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

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Roquetas refuerza el empleo con 61 itinerarios laborales