Roquetas refuerza el dispositivo especial de Todos los Santos y amplía el horario de los tres camposantos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar preparó un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, que contempla la ampliación del horario ... de apertura de los tres cementerios municipales, así como el refuerzo de los servicios y las actuaciones de acondicionamiento y mantenimiento de estas instalaciones ante la llegada de unas fechas en las que numerosos vecinos se acercan a los camposantos para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos.

En concreto, los cementerios de Roquetas de Mar, El Parador de las Hortichuelas y Aguadulce permanecerán abiertos de forma ininterrumpida de 9.00 horas a 19.00 horas, desde el miércoles 28 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, ambos inclusive, con el objetivo de facilitar las visitas y ofrecer una mayor disponibilidad horaria a los ciudadanos.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, destacó que el Ayuntamiento vino trabajando durante las últimas semanas, de forma coordinada entre distintas áreas municipales, para que los tres cementerios se encuentren en las mejores condiciones de cara a una de las fechas del año en las que se registra una mayor afluencia de visitantes.

«Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la importancia que tienen estos días para muchas familias de nuestro municipio. Por ello, hemos realizado un esfuerzo especial para que los tres cementerios estén perfectamente acondicionados, cuidados y preparados para recibir a todos los vecinos que se acercan a recordar a sus seres queridos», señaló Muyor.

Refuerzo de los trabajos de limpieza, jardinería y mantenimiento

Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento intensificó las labores de puesta a punto de los tres camposantos municipales, mediante trabajos de limpieza general, adecentamiento, jardinería, pintura y mantenimiento de las instalaciones.

Estas actuaciones se desarrollaron mediante la coordinación del área de Medio Ambiente con los servicios municipales de Urbanismo, Limpieza Viaria y la brigada de mantenimiento, con el propósito de ofrecer una imagen cuidada de los recintos y garantizar unas condiciones adecuadas para las visitas.

En este sentido, Muyor puso en valor «el trabajo y la implicación de los profesionales de las distintas áreas municipales, que durante las últimas semanas han redoblado sus esfuerzos para que nuestros cementerios presenten el mejor estado posible en unas jornadas especialmente significativas para los vecinos».

El edil subrayó que «no se trata únicamente de ampliar los horarios de apertura, sino de ofrecer un servicio público de calidad, prestando especial atención al mantenimiento, la limpieza y el cuidado de unos espacios que tienen un importante valor sentimental para muchas familias».

Dispositivo especial para facilitar las visitas

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento previó también un dispositivo especial en el que participan los servicios municipales de mantenimiento, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil, con el objetivo de favorecer el normal desarrollo de las visitas y atender las necesidades que puedan surgir durante estas jornadas.

La ampliación del horario hasta las 19.00 horas permitirá distribuir la afluencia de visitantes a lo largo del día, especialmente durante las tardes, franja en la que se prevé una mayor concentración de personas entre las 17.00 horas y las 19.00 horas.

Asimismo, el concejal insistió en que «este dispositivo es fruto de la planificación y del trabajo conjunto de diferentes servicios municipales, que cada año se implican para que estas jornadas transcurran con normalidad y para ofrecer la mejor atención posible a los ciudadanos».

Recomendaciones a los visitantes

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar recordó la importancia de respetar los horarios establecidos, seguir las indicaciones del personal municipal y colaborar en el mantenimiento de la limpieza y el buen estado de los recintos.

También recomendó hacer un uso responsable del agua, depositar los restos de flores y otros residuos en los lugares habilitados, evitar la utilización de velas de cera y elementos de cristal, así como respetar las zonas de paso y las normas de acceso a las instalaciones.

Por último, Muyor agradeció la colaboración de los vecinos y reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Roquetas de Mar con la conservación y mejora continua de los cementerios municipales.

«Queremos que todas las personas que durante estos días visiten los cementerios de Roquetas de Mar, El Parador y Aguadulce encuentren unos espacios dignos, cuidados y en las mejores condiciones para recordar a sus familiares y seres queridos con el respeto y la tranquilidad que merecen», concluyó.