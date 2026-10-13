Roquetas refuerza la colaboración con las Ampas del municipio
El encuentro aborda las principales necesidades y propuestas de cara al curso escolar iniciado
Javier Cortés
Roquetas de Mar
La concejala de Educación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Lourdes García, mantuvo este martes una reunión de trabajo con representantes de las Asociaciones de ... Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de los centros educativos del municipio.
Durante el encuentro se abordaron las principales necesidades, propuestas y líneas de colaboración de cara al curso escolar recién iniciado, con el objetivo de mantener una comunicación cercana, fluida y constante entre las Ampas y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Además, el alcalde de la localidad costera, Gabriel Amat, quiso dar la bienvenida a los representantes de las asociaciones de padres y madres a quienes les mostró su disposición a trabajar de forma conjunta durante el periodo escolar y académico.
Por su parte, la concejala de Educación, Lourdes García, destacó que este encuentro se convierte en «un espacio de diálogo y participación para que las familias puedan trasladar sus inquietudes, sugerencias y necesidades, y seguir trabajando de manera conjunta por la calidad educativa y el bienestar de toda la comunidad educativa de Roquetas».