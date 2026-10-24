Roquetas recibe a los premiados por la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Movilidad y Tráfico, quiso felicitar a todas las personas premiadas en los diferentes concursos ... y actividades organizados con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2026 del municipio.

Creatividad, originalidad, deporte, diversión y muchas ganas de participar fueron los protagonistas de una programación que contó con concursos de dibujo, fotografía, petanca, disfraces infantiles y de adultos, Walk15 y gincanas celebradas en Roquetas de Mar, Aguadulce y la Urbanización.

«Felicidades a todos los ganadores y ganadoras de las distintas categorías. Vuestro entusiasmo y participación han contribuido a hacer de esta celebración una oportunidad para disfrutar, compartir y seguir promoviendo hábitos de movilidad más sostenibles y saludables», comentaron desde el perfil de redes sociales del Consistorio roquetero.

Además, también añadieron que «gracias también a todas las personas y familias que han participado en las actividades y han contribuido al éxito de esta iniciativa». Asimismo, la Semana Europea de la Movilidad en Roquetas de Mar de este año contó con una extensa programación en el que cabe destacar la ruta filosófica, feria y simulacro de emergencia, además de una sesión de entrenamiento funcional y conciertos.