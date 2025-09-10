Roquetas recibe una histórica concesión de agua regenerada La Junta autoriza a la EDAR de este municipio la producción de casi 11 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para el Poniente almeriense

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha autorizado la producción y suministro de aguas regeneradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Roquetas de Mar, en Almería, para un volumen anual de 10.950.000 m³ (10,9 hm3) destinado a un uso fundamentalmente agrario, pero también urbano y recreativo.

Así lo ha anunciado el consejero Ramón Fernández-Pacheco, quien ha entregado esta concesión a Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar y presidente del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense, que es la entidad titular a la que se otorga la autorización.

«Se trata de la primera concesión que da la Junta de Andalucía para este tipo de aguas, que está adaptada a la nueva normativa europea», ha subrayado el consejero, quien ha puesto en valor el trabajo de los técnicos de la Consejería y la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar «para que todo el Poniente almeriense vaya a poder contar con un agua de primerísima calidad».

«La mejor agua regenerada de España»

Para Fernández-Pacheco, esta concesión contribuirá a que esta zona «siga siendo ese motor de impulso económico, que va a permitir que la agricultura siga desarrollándose, al tiempo que cuidamos el medio ambiente y protegemos el acuífero». «Hoy los agricultores están de enhorabuena porque van a contar con la mejor agua regenerada que se produce en España y van a hacerlo de manera inmediata», ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar ha agradecido «el trabajo, eficacia y rapidez» con la que el Gobierno de Juanma Moreno actúa en materia de aguas en la provincia de Almería, lo que se contrapone con «el castigo» por parte del Gobierno de España.

«Nos quitaron el trasvase de cuenca, ahora nos quieren quitar el Trasvase Tajo-Segura y tampoco quieren que los agricultores del Levante traigan agua con un convenio que tenían aprobado», ha señalado Gabriel Amat.