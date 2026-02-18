Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Hospital dispondrá de un completo Área de Diagnóstico con tecnología de última generación, incluyendo resonancia magnética y TAC. IDEAL

Roquetas recepcionará las obras del Hospital en la primera quincena de marzo

Así lo confirmó Antonio Sanz, consejero de Sanidad de la Junta, en su visita de este lunes a la localidad roquetera

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 18 de febrero 2026, 17:54

El municipio de Roquetas de Mar se va acercando a pasos agigantados a la inauguración de uno de los grandes proyectos de esta legislatura: el ... Hospital de Altas Resoluciones de Roquetas se va a recepcionar en la primera quincena de marzo para su posterior apertura.

