Roquetas recepcionará las obras del Hospital en la primera quincena de marzo

El municipio de Roquetas de Mar se va acercando a pasos agigantados a la inauguración de uno de los grandes proyectos de esta legislatura: el ... Hospital de Altas Resoluciones de Roquetas se va a recepcionar en la primera quincena de marzo para su posterior apertura.

Así lo indicaba en sus redes sociales, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, durante la tarde del pasado lunes, tras haber visitado las obras del complejo hospitalario junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, al delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Juan de la Cruz Belmonte y Manuel Jurado, en representación de la empresa encargada de las obras de este complejo.

Obras

Así, el Hospital de Altas Resoluciones de Roquetas de Mar finalizó las obras recientemente, que duraron cerca de cuatro años, ya que empezaron de forma oficial en enero de 2022, y ya se está avanzando para su entrada en servicio y de la dotación de su equipamiento general.

De hecho, el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Juan de la Cruz Belmonte, en declaraciones a IDEAL, señaló que la puesta en marcha de la licitación para el equipamiento del Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, con una inversión de más de 14 millones de euros, representa un paso decisivo para la apertura de esta infraestructura sanitaria.

«Esta licitación no solo permitirá dotar al hospital de mobiliario y equipamiento funcional de calidad - desde taquillas y mesas hasta equipos específicos de pediatría, anestesia, traumatología y diagnóstico -, sino que también demuestra el compromiso de nuestra administración con una atención sanitaria moderna, eficiente y adaptada a las necesidades reales de la población».

Asimismo, el delegado comentó que «este avance se suma a la culminación de las obras de construcción iniciadas en 2022 y nos acerca a la entrada en servicio de un hospital que contará con 53 habitaciones de hospitalización, área de urgencias, quirófanos, unidades de diagnóstico y atención primaria integrada, reforzando así nuestra red sanitaria pública con un recurso esencial para mejorar tiempos de respuesta, reducir listas de espera y garantizar una atención integral y cercana a los vecinos».

Además, Belmonte añadió que «el hecho de que esta licitación contemple también criterios de coherencia técnica y funcional en todos los elementos demuestra nuestra apuesta por la excelencia y la sostenibilidad en la gestión de recursos públicos, en beneficio de la salud de la comunidad».

Contrato

Recientemente, la Junta de Andalucía sacó la licitación de la dotación de equipamiento general por un importe de unos 14.023.769,33 euros. Entre otros elementos, el contrato, según pudo acceder Europa Press, contempla el suministro de más de 500 armarios y taquillas de distinto tipo, más de 400 mesas de despacho, 772 papeleras de distinto tipo, más de 1.100 sillas, 300 reposapiés, 300 ordenadores de sobremesa, 600 monitores, 54 televisores para habitaciones o 184 butacas para su auditorio entre otros elementos.

También dispondrá de un completo Área de Diagnóstico con tecnología de última generación, incluyendo resonancia magnética, TAC, ecografía doppler y mamografía, así como laboratorio, telemedicina y farmacia. El complejo se completará con un centro de Atención Primaria anexo que ofrecerá consultas de medicina general, pediatría, cirugía menor, salud mental, odontología y educación sanitaria.

A su vez, Gabriel Amat valoró el apoyo del Gobierno andaluz para cubrir demandas tan importantes como este Hospital, la nueva sede judicial o los futuros IES de Las Marinas o IES Las Salinas.