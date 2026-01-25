Roquetas realizará obras de renovación de la red de abastecimiento hasta el 9 de febrero

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó a través de sus redes sociales que desde el pasado lunes 19 de enero y hasta el próximo ... lunes 9 de febrero de 2026. El municipio estará realizando obras de renovación de la red de abastecimiento llevándolas a cabo Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal del ciclo urbano del agua en Roquetas de Mar.

Las actuaciones se están realizando en la Avenida Pablo Picasso (desde la calle Luis Buñuel hasta la Plaza Alcalde Pomares) y la calle Joaquín Rodrigo. Durante este periodo, estará prohibido la ciruculación y el estacionamiento en los tramos señalizados para facilitar la maquinaria y garantizar la seguridad. Asimismo, el paso de servidumbre está garantizado en todo momento.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa que si hay alguna duda al respecto, que se deje un comentario a la empresa o contacte mismamente con Hidralia en el número de teléfono 950 33 85 85. Por otro lado, El Ayuntamiento, a través de sus operarios municipales está trabajando en el Paseo de los Baños del municipio con el objetivo de reparar el acerado que se había hundido. Una actuación necesaria para garantizar que caminar sobre Roquetas y concretamente, sobre esta zona de la localidad, sea cómodo y seguro para los vecinos.