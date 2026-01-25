Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calles donse se están realizando obras en el municipio costero. IDEAL

Roquetas realizará obras de renovación de la red de abastecimiento hasta el 9 de febrero

Las actuaciones son en la Avenida Pablo Picasso y en la calle Joaquín Rodrigo

J. Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 25 de enero 2026, 00:08

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó a través de sus redes sociales que desde el pasado lunes 19 de enero y hasta el próximo ... lunes 9 de febrero de 2026. El municipio estará realizando obras de renovación de la red de abastecimiento llevándolas a cabo Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal del ciclo urbano del agua en Roquetas de Mar.

