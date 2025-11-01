Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Algunas de las calles que contarán con cortes estos meses. IDEAL

Roquetas realizará actuaciones para mejorar redes de abastecimiento en Aguadulce

La ejecución de estas actuaciones se centra en calles de Aguadulce, que se extenderá hasta finales de febrero de 2026

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:34

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó de una actuación coordinada por las áreas de Presidencia y Urbanismo, en el que el Ayuntamiento de Roquetas ... de Mar inició este pasado lunes 27 de octubre y extenderá hasta el 27 de febrero de 2026 los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y acometidas en diversas calles de Aguadulce, lo que requerirá el corte total al tráfico rodado y al estacionamiento.

