Roquetas realizará actuaciones para mejorar redes de abastecimiento en Aguadulce
La ejecución de estas actuaciones se centra en calles de Aguadulce, que se extenderá hasta finales de febrero de 2026
J. Cortés
Roquetas de Mar
Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:34
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó de una actuación coordinada por las áreas de Presidencia y Urbanismo, en el que el Ayuntamiento de Roquetas ... de Mar inició este pasado lunes 27 de octubre y extenderá hasta el 27 de febrero de 2026 los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y acometidas en diversas calles de Aguadulce, lo que requerirá el corte total al tráfico rodado y al estacionamiento.
En concreto, las calles serán las siguientes: Tenerife, Isla de Java, Isla Cíes, Islas Vírgenes, Islas Arosa, Isla de La Toja, Isla de Los Terreros, Isleta del Moro, Isla Cristina, Isla de la Graciosa, Isla de Ízaro y Francisco Cervantes y Sanz de Andino.
Durante la ejecución de las obras se garantizará el acceso peatonal a viviendas y locales, aunque no será posible circular con vehículos fuera del horario laboral. Esta actuación integral tiene como objetivo mejorar servicios esenciales como el agua y la seguridad vial, mediante la renovación de la red de abastecimiento, el posterior asfaltado y la modernización de la vía pública.
Para reducir las molestias, nunca se cortarán más de cuatro calles de forma simultánea, y los trabajos se realizarán de forma planificada y coordinada entre las empresas implicadas, garantizando una gestión eficaz.
