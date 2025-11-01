Roquetas realizará actuaciones para mejorar redes de abastecimiento en Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó de una actuación coordinada por las áreas de Presidencia y Urbanismo, en el que el Ayuntamiento de Roquetas ... de Mar inició este pasado lunes 27 de octubre y extenderá hasta el 27 de febrero de 2026 los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y acometidas en diversas calles de Aguadulce, lo que requerirá el corte total al tráfico rodado y al estacionamiento.

En concreto, las calles serán las siguientes: Tenerife, Isla de Java, Isla Cíes, Islas Vírgenes, Islas Arosa, Isla de La Toja, Isla de Los Terreros, Isleta del Moro, Isla Cristina, Isla de la Graciosa, Isla de Ízaro y Francisco Cervantes y Sanz de Andino.

Durante la ejecución de las obras se garantizará el acceso peatonal a viviendas y locales, aunque no será posible circular con vehículos fuera del horario laboral. Esta actuación integral tiene como objetivo mejorar servicios esenciales como el agua y la seguridad vial, mediante la renovación de la red de abastecimiento, el posterior asfaltado y la modernización de la vía pública.

Para reducir las molestias, nunca se cortarán más de cuatro calles de forma simultánea, y los trabajos se realizarán de forma planificada y coordinada entre las empresas implicadas, garantizando una gestión eficaz.