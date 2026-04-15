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Trabajos de jardinería en la barriada. IDEAL

Roquetas realizan trabajos de embellecimiento en Las Marinas

Las labores se centran en el mantenimiento y mejora de zonas verdes en el entorno de esta barriada roquetera

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 15 de abril 2026, 18:58

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa con las labores de mantenimiento y mejora de zonas verdes en el entorno de Las Marinas. Unas actuaciones ... que se centraron en el cuidado del arbolado, poda, limpieza y acondicionamiento de espacios ajardinados para mantenerlos en óptimas condiciones.

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