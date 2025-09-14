Roquetas realiza trabajos de poda en la Urba y cerca de Playa Serena El Consistorio lleva a cabo diversas labores de poda, mantenimiento de zonas ajardinas, además de plantar vegetación adecuada al entorno

J. Cortés Roquetas de Mar Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:09

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del servicio municipal, está llevando a cabo diversas labores para el mantenimiento de las zonas ajardinadas del municipio como los trabajos de poda y conservación de arbolado en la Urbanización y labores de mantenimiento y conservación de zonas verdes en las proximidades de Playa Serena en la localidad de Roquetas de Mar.

Además, el Ayuntamiento de Roquetas, a través de la concejalía de Urbanismo, está llevando a cabo durante estos días los trabajos de limpieza y desbroce en los cauces de las principales ramblas del municipio a su paso por zona urbana. El edil de Urbanismo, José Luis Llamas, detalló que «el objetivo de esta actuación es despejar estos tramos con el fin de eliminar posibles peligros existentes de cara al inicio de la temporada de lluvias del próximo otoño».

Asimismo, explicó que con esta actuación «se pretende evitar la acumulación y embalse de agua en estas zonas, así como, la proliferación de mosquitos en espacios con vegetación por lo que estos trabajos también inciden en la limpieza de aquellos puntos que presentan acumulación de cañaveral».

En concreto, la limpieza de ramblas se está llevando a cabo en los tramos urbanos de los cauces del Cañuelo, el Vínculo, Rambla de Vícar, Rambla del Pastor y Rambla La Culebra. Por otro lado, El Ayuntamiento de Roquetas de Mar formalizó la mañana de este miércoles 10 de septiembre el contrato que permitirá la ejecución del Plan Plurianual de Asfaltado 2025-2028, con el objetivo de mejorar el estado de las vías urbanas, reforzar la seguridad vial y garantizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la red viaria del municipio.

Contrato

El contrato fue adjudicado a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS S.L., tras un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con un presupuesto anual de 1.000.000 de euros (IVA incluido) y un valor estimado total de 3.636.363,63 euros. La duración inicial del contrato es de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «este plan plurianual responde al compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de nuestras infraestructuras, garantizando a los vecinos una red viaria más segura, moderna y adaptada a las necesidades de movilidad de una ciudad en constante crecimiento».

Además, el primer edil comentó que «los trabajos ya se iniciaron y confiamos en garantizar el buen estado y mantenimiento de nuestras calles para ofrecer a nuestros vecinos servicios de calidad».

Por su parte, el edil de Urbanismo, José Luis Llamas, explicó que la prioridad de este plan es la reposición asfáltica de diferentes calles y vías del término municipal, atendiendo tanto a necesidades de mantenimiento como a la recuperación de la capacidad estructural de la calzada.