Roquetas realiza trabajos de poda de palmeras en altura

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los operarios municipales, está llevando a cabo trabajos de poda en altura en palmeras. Unas labores ... de mantenimiento de arbolado con trabajos de poda en altura en distintas zonas del municipio como en las inmediaciones del Pabellón Infanta Cristina. Las actuaciones se centran en palmeras, dentro de las tareas habituales de conservación.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo trabajos de jardinería y mantenimiento y poda en el Paseo Marítimo de Aguadulce. Estas labores permiten conservar en óptimas condiciones las zonas verdes, mejorar la seguridad y favorecer el crecimiento saludable del arbolado y la vegetación existente. Se realizan estas actuaciones periódicas para seguir cuidando uno de los espacios más emblemáticos y transitados del litoral roquetero.

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, llevó a cabo a principios del pasado mes de junio unos trabajos de renovación del firme de zonas cercanas al Puerto de Roquetas, con trabajos de fresado, reajuste de tapas de registro y un nuevo asfaltado para devolver a la vía las condiciones más óptimas. Una actuación que mejora la seguridad, la comodidad al circular y el día a día de todos los vecinos de la localidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó hace un tiempo la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento, reparación y conservación de diversos edificios municipales dependientes de la Concejalía de Educación, con el objetivo de garantizar su adecuado estado y funcionamiento.

Este contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, incluye además el suministro de materiales necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos, asegurando así una respuesta eficaz a las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones públicas.

Los edificios incluidos en este servicio son la Escuela Municipal de Música, Teatro y Danza, el Centro de Adultos C.E.P.E.R. Mare Nostrum y la Universidad de Mayores, espacios fundamentales para la formación y la actividad educativa en el municipio. La adjudicación recayó en la empresa Verdemar Roquetas S.L.U. por un importe que asciende de a 35.000 euros anuales (IVA incluido).