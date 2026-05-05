Roquetas realiza trabajos de poda de palmeras en Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de conservación y mejora de jardines y zonas ... verdes de la localidad costera. En concreto, se están realizando labores de mantenimiento de arbolado con trabajos de poda de altura en palmeras en Aguadulce, entre otras zonas del municipio, dentro de las habituales de conservación.

A su vez, entre las labores de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los operarios municipales, se está encargando de retirar plantas que se encuentran entre el cambio de flor en algunas rotondas y parterres, que están siendo utilizadas en el Parque de Música, donde se trasladas para su nueva plantación. Una actuación que permite aprovechar especies en buen estado y darles una segunda vida en otros espacios públicos.

Por otro lado, el Consistorio roquetero aprobó hace unos días la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento, reparación y conservación de diversos edificios municipales dependientes de la Concejalía de Educación, con el objetivo de garantizar su adecuado estado y funcionamiento.

Este contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, incluye además el suministro de materiales necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos, asegurando así una respuesta eficaz a las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones públicas.