Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de poda, limpieza y mantenimiento de la mediana ... en la carretera de Alicún, una de las principales vías del municipio. Además, estos trabajos se extienden de forma progresiva a todos los núcleos urbanos de la localidad, garantizando un entorno más limpio, cuidado y sostenible para los vecinos y visitantes a Roquetas.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Presidencia y en colaboración con Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración está llevando a cabo la renovación de diferentes conducciones del servicio de abastecimiento en Aguadulce, con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a los abonados. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, supervisó el desarrollo de estos trabajos que se están llevando a cabo según ha explicado el alcalde «tras un estudio exhaustivo y constante de toda la red del municipio con el que se ha comprobado la necesidad de renovar estos tramos de conducciones para minimizar las posibles incidencias y modernizar la red aumentando la eficiencia de las infraestructuras».

Asimismo, Amat detalló que se va a realizar una inversión de más de 400.000 euros en estos trabajos acometiendo la sustitución de dos kilómetros de las actuales conducciones por otras de materiales que permitirán aumentar la durabilidad y resistencia de las redes, reduciendo las probabilidades de incidencias y averías.

Además se aprovechará para la renovación de 258 acometidas, el montaje de 28 nuevas válvulas de corte, la colocación de 18 pozos de registro y cuatro entronques a la red municipal.

Entre las calles afectadas por esta labores se encuentran las calles Isla de Tenerife, Isla de Java, islas Cíes, Islas Vírgenes, Isla Arosa, Isla de La Toja, Isla de los Terreros, Isleta del Moro, Isla Cristina, Isla de la Graciosa, Isla de izaro y Francisco Cervantes y Sanz de Andino de Aguadulce.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, detalló que de acuerdo al plan de trabajo y a las necesidades de la actuación, estas vías sufrirán cortes de tráficos hasta que finalice la mejora que se estima contará con una duración de cuatro meses de obras. Desde el Ayuntamiento se garantiza que durante el desarrollo de las labores en todo momento habrá un paso de servidumbre a las viviendas y locales de la zona, si bien no será posible el uso de las vías fuera del horario laboral de la obra.

Además, explicó que con el fin de reducir al máximo las molestias nunca se cortarán más de cuatro calles de forma simultánea y la ejecución de los trabajos se llevará cabo de manera coordinada por las empresas implicadas.