Los trabajadores se encargan de realizar distintas labores. IDEAL

Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún

Estos trabajos se extienden de forma progresiva a todos los núcleos urbanos de la localidad, garantizando un entorno más limpio

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:43

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de poda, limpieza y mantenimiento de la mediana ... en la carretera de Alicún, una de las principales vías del municipio. Además, estos trabajos se extienden de forma progresiva a todos los núcleos urbanos de la localidad, garantizando un entorno más limpio, cuidado y sostenible para los vecinos y visitantes a Roquetas.

