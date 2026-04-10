Roquetas realiza trabajos de poda en altura cerca del Aquarium Costa de Almería

El Ayuntamiento continúa desarrollando labores de poda en altura en distintos puntos del municipio para mejorar el estado del arbolado urbano y garantizar la seguridad. ... Durante la jornada de este jueves le tocó el turno a la zona próxima al Aquarium Costa de Almería de Roquetas de Mar.

En concreto, este tipo de trabajos se realizan de forma planificada para minimizar molestias y reforzar la conservación de los espacios públicos.

A su vez, las obras de recuperación del dominio público y acondicionamiento del borde litoral de la playa de La Bajadilla ya se iniciaron. Se trata de una actuación que permitirá mejorar la seguridad, la estética y la integración paisajística de este espacio junto al Paseo Marítimo, actualmente en deficientes condiciones y alterado por intervenciones previas.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, explicó que esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar financiado con fondos europeos Next Generation. El objetivo principal es mejorar la accesibilidad peatonal a esta playa, ya que en la actualidad solo pueden acceder los vehículos de limpieza por lo que está previsto la rehabilitación de este acceso.

Además, se contempla la demolición de uno de los accesos lo que permitirá ampliar esta playa para el disfrute de los usuarios junto con la creación de un espacio de esparcimiento y ocio que, sin duda, supondrá la transformación de este entorno en un espacio más respetuoso acorde con su ubicación y reforzando su valor ambiental y urbano.

«Se trata de un importante intervención, ya que la recuperación de La Bajadilla supone devolver a los roqueteros y visitantes una playa emblemática del municipio, mejorando su imagen, su accesibilidad y su integración en el entorno litoral», según indicó la edil de Turismo y Playas, Amalia López.