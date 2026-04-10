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Trabajos de poda en altura en el municipio. IDEAL

Roquetas realiza trabajos de poda en altura cerca del Aquarium Costa de Almería

Los trabajos se realizan de forma planificada para reforzar la conservación de los espacios públicos

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 10 de abril 2026, 21:37

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El Ayuntamiento continúa desarrollando labores de poda en altura en distintos puntos del municipio para mejorar el estado del arbolado urbano y garantizar la seguridad. ... Durante la jornada de este jueves le tocó el turno a la zona próxima al Aquarium Costa de Almería de Roquetas de Mar.

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