Trabajos en el Parque Andrés de Segovia, en Aguadulce. IDEAL

Roquetas realiza trabajos de mejora en el Parque Andrés de Segovia

El edil de Urbanismo, José Luis Llamas, visitó este parque en el que se están acometiendo trabajos de reposición del pavimento de hormigón

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:10

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, está llevando a cabo labores de mejora, mantenimiento y conservación de los espacios públicos de Roquetas de Mar.

En concreto, el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, visitó este jueves 25 de septiembre el Parque Andrés Segovia de Aguadulce en el que se están acometiendo trabajos de reposición del pavimento de hormigón.

«Nuestro objetivo principal es velar por el buen mantenimiento y estado de nuestros espacios públicos para que vecinos y visitantes disfruten de zonas de ocio acondicionadas, seguras y accesibles por lo que estas labores se llevan a cabo durante todo el año», explicó el concejal.

Por otro parte, el Consistorio está realizando actuaciones en todos los núcleos urbanos del municipio para la fumigación de mosquitos y otros bichos, con especial atención a zonas sensibles como humedales, solares y descampados.

En concreto, los trabajos se están concentrando en jardines próximos al Paseo Marítimo del municipio, y en zonas cercanos a Playa Serena, como el Paseo del Carmen. Las labores están centradas en zonas ajardinadas e imbornales.

