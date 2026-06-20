Roquetas realiza trabajos de limpieza en playas de Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa, a través de los servicios municipales, con las labores de mantenimiento y limpieza en las playas en distintos ... tramos del litoral de Roquetas de Mar durante las primeras horas de la jornada.

En concreto, en estos últimos días se enfocaron los servicios municipales en las playas de Aguadulce contando con trabajos que incluyen retirada de residuos, acondicionamiento de accesos y tareas habituales de conservación para el uso diario de estos espacios.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, comenzó hace unos días la instalación de las nuevas pasarelas accesibles de plástico reciclado en el litoral del municipio, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que permitirá renovar más de 1.000 metros de este equipamiento a lo largo de los 16 kilómetros de costa.

Durante estos primeros días de junio se está procediendo a la sustitución de las pasarelas de ancho especial que dan acceso a los puestos de socorrismo y a las zonas de sombra por nuevas estructuras de 2,40 metros de anchura, mejorando así la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, destacó que «seguimos avanzando hacia unas playas más sostenibles, accesibles e inclusivas, apostando por materiales reciclados y por infraestructuras que mejoran la experiencia de todos los usuarios».

Asimismo, subrayó que esta actuación forma parte del compromiso del Ayuntamiento con un modelo turístico responsable y respetuoso con el entorno, que garantice unas playas de calidad y adaptadas a las necesidades de residentes y visitantes.

Además de las pasarelas, el mobiliario instalado en las playas, como contenedores, papeleras y zonas de sombra, también está fabricado con plástico reciclado, reforzando la apuesta municipal por la economía circular y la sostenibilidad. Entre las principales ventajas de este equipamiento destacan su resistencia, su escaso mantenimiento y su capacidad para soportar las altas temperaturas, ofreciendo una mayor durabilidad y seguridad.

La actuación contempla la renovación de todos los accesos a las zonas de sombra y puestos de socorrismo, así como la sustitución integral de las pasarelas de la playa de La Ventilla.

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área Turismo y Playas, finalizó a mediados de abril los trabajos de instalación de las zonas de sombra en distintas playas del municipio. El objetivo de esta actuación, enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad en Destino es la mejora integral de los espacios de baño para hacerlos más accesibles, inclusivos y sostenibles. Estos espacios cuentan con equipamientos adaptados que facilitan el uso y disfrute de las playas por parte de personas con movilidad reducida.

Banderas azules

Roquetas de Mar vuelve a situarse como referente del turismo de calidad tras renovar en 2026 las seis Banderas Azules de sus playas urbanas. Este distintivo internacional reconoce la excelencia en la gestión ambiental, la seguridad, los servicios y la accesibilidad del litoral.

Las playas que revalidan este reconocimiento son: Aguadulce , Las Salinas, La Romanilla, La Bajadilla, Playa Serena y La Urbanización. Además, el puerto deportivo del municipio también renueva su Bandera Azul, consolidando la calidad de sus instalaciones y el Aula del Mar también se vuelve a convertir en Centro Azul.

Esta renovación, concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), vuelve a reconocer la calidad de las playas roqueteras, valorando especialmente sus servicios, seguridad, accesibilidad y gestión ambiental.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que durante todo el año se lleva a cabo un mantenimiento activo para garantizar el buen estado de duchas y aseos limpios, en funcionamiento y revisados permanentemente junto con la limpieza diaria de playas.

Además, señala que el servicio de socorrismo está operativo los fines de semana desde el inicio de la Semana Santa junto con la reciente instalación de zonas de sombra, balizamiento y pasarelas accesibles.