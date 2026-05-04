Roquetas realiza trabajos de jardinería en los alrededores del Parque de Música

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de conservación y mejora de jardines y zonas ... verdes de la localidad costera.

En concreto, la planta retirada durante el cambio de flor en algunas rotondas y parterres está siendo utilizada en el Parque de Música, donde se traslada para su nueva plantación. Una actuación que permite aprovechar especies en buen estado y darles una segunda vida en otros espacios públicos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó hace unos días la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento, reparación y conservación de diversos edificios municipales dependientes de la Concejalía de Educación, con el objetivo de garantizar su adecuado estado y funcionamiento.

Este contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, incluye además el suministro de materiales necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos, asegurando así una respuesta eficaz a las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones públicas.

Los edificios incluidos en este servicio son la Escuela Municipal de Música, Teatro y Danza, el Centro de Adultos C.E.P.E.R. Mare Nostrum y la Universidad de Mayores, espacios fundamentales para la formación y la actividad educativa en el municipio.

La adjudicación recayó en la empresa Verdemar Roquetas S.L.U por un importe que asciende de a 35.000 euros anuales (IVA incluido), estableciéndose como un límite máximo de gasto, en función de las necesidades reales que se vayan produciendo durante la ejecución del contrato.

La duración inicial del contrato será de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años, lo que permitirá dar continuidad a un servicio esencial para el mantenimiento de las infraestructuras educativas municipales.