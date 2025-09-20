Roquetas realiza trabajos de fumigación de mosquitos en Playa Serena El Consistorio recomienda la revisión de viviendas, fuentes y desagües y pide instalar mosquiteras para evita que entren en casa

Uno de los Vehículos de Athisa Medio Ambiente fumiga durante el amanecer en Roquetas

J. Cortés Roquetas de Mar Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:23

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando, a través de los servicios municipales, diversas actuaciones en todos los núcleos urbanos del municipio para la fumigación de mosquitos y otros bichos, con especial atención a zonas sensibles como humedales, solares y descampados.

En concreto, los trabajos se están concentrando en jardines próximos al Paseo Marítimo del municipio, y en zonas próximas a Playa Serena, como el Paseo del Carmen. Asimismo, las labores están centradas en zonas húmedas como los imbornales, ramblas, jardines, también en descampados y lugares donde se acumula el agua que son algunos de los lugares que sufrieron este tipo de trabajo especializado.

Tratamientos

Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio roquetero, a través de los trabajadores de Athisa Medio Ambiente, aplica tratamientos en puntos estratégicos de acumulación de agua, elimina criaderos en zonas de riesgo y refuerzan la vigilancia y toma medidas preventivas en todo el municipio. Desde el Ayuntamiento de Roquetas agradecen la colaboración ciudadana en el cuidado de parcelas privadas y la rápida comunicación de posibles focos.

Entre las formas de avisar al Consistorio se incluyen varias vías de comunicación como el número de Guasap que es el 644 632551, un gestor de incidencias web, la oficina virtual y también de manera presencial en el registro municipal, a unos pocos metros del Consistorio.

Recomendaciones

Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar recomienda la revisión de viviendas, fuentes y desagües y se insta a instalar mosquiteras para evitar su entrada por las ventanas. Asimismo, el Consistorio roquetero mantiene durante todo el año el dispositivo de vigilancia continua y control de mosquitos que llevan a cabo técnicos especialistas lo que posibilita la detección temprana de los focos larvarios y la actuación preventiva mediante varios métodos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó la adjudicación del nuevo servicio de mantenimiento, conservación y adecuación de la red viaria agrícola del municipio, una medida destinada a mejorar las infraestructuras rurales que son clave para la actividad agrícola local.

El contrato, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga hasta cuatro, contempla un amplio abanico de actuaciones preventivas y correctivas para mantener en condiciones óptimas los caminos y vías rurales. La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, subrayó la importancia de esta medida para el sector.

«Con este servicio garantizamos que nuestros caminos rurales se conserven en perfecto estado, asegurando la seguridad y la movilidad de agricultores y vecinos. Además, se agilizará la atención a las incidencias y necesidades que puedan surgir, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con el campo roquetero».

Plan de trabajo

El plan de trabajo incluye actuaciones de conservación integral de la red agrícola, mejoras en la seguridad vial, labores de limpieza y desbroce, así como la adecuación de los caminos para prolongar su vida útil. De este modo, el Ayuntamiento busca ofrecer soluciones rápidas y eficaces que faciliten el día a día de los usuarios y potencien la competitividad del sector agrícola.

Con un presupuesto inicial de 115.000 euros, IVA incluido, este contrato se diseñó para optimizar los recursos municipales, logrando un importante ahorro respecto a los precios de referencia.

La medida permitirá disponer de infraestructuras rurales más seguras, modernas y adaptadas a las necesidades reales del campo roquetero, para el disfrute de los vecinos y foráneos que pasen por la localidad costera.