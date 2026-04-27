Roquetas realiza trabajos correspondientes a la segunda fase de asfaltado en Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar sigue avanzando con las actuaciones correspondientes a la segunda fase de asfaltado en el núcleo urbano de Aguadulce. Las ... labores se desarrollan en las calles Isla de Tenerife, Isla de Java, Islas Feroe, Islas Cíes e Islas Vírgenes, completando el firme definitivo en esta zona donde previamente se llevó a cabo la mejora de la red de abastecimiento.

De hecho, el Consistorio roquetero anunciaba a principios de abril de los avances en la renovación de la vía pública en la zona de Aguadulce, culminando las actuaciones previas en la red de abastecimiento con nuevos trabajos de asfaltado.

Una intervención coordinada entre las áreas de Presidencia y Urbanismo, orientada a mejorar la seguridad, la accesibilidad y el servicio a la ciudadanía, con calles más cómodas, modernas y funcionales.

Una actuación coordinada que refuerza el compromiso municipal con la mejora de servicios básico y la modernización del espacio urbano. Asimismo, a principios de abril también se iniciaron las obras de recuperación del dominio público y acondicionamiento del borde litoral de la playa de La Bajadilla.

Se trata de una actuación que permitirá mejorar la seguridad, la estética y la integración paisajística de este espacio junto al Paseo Marítimo, actualmente en deficientes condiciones y alterado por intervenciones previas.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, explicó que esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar financiado con fondos europeos Next Generation. El objetivo principal es mejorar la accesibilidad peatonal a esta playa, ya que en la actualidad solo pueden acceder los vehículos de limpieza por lo que está previsto la rehabilitación de este acceso.

Accesos

Además, se contempla la demolición de uno de los accesos lo que permitirá ampliar esta playa para el disfrute de los usuarios junto con la creación de un espacio de esparcimiento y ocio que, sin duda, supondrá la transformación de este entorno en un espacio más respetuoso acorde con su ubicación y reforzando su valor ambiental y urbano.

«Se trata de un importante intervención, ya que la recuperación de La Bajadilla supone devolver a los roqueteros y visitantes una playa emblemática del municipio, mejorando su imagen, su accesibilidad y su integración en el entorno litoral», según indicó la concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos.

A su vez, la obra cuenta con una inversión de unos 116.059,50 euros, IVA incluido y tendrá un plazo de ejecución de unos cuatro meses. Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar trata de mejorar su extenso litoral costero para facilitar a los habitantes y a turistas su uso en las mejores condiciones.

Trabajos de adecuación

Asimismo, el Consistorio está realizando trabajos de adecuación, rebajes y accesibilidad en una parada del bus turístico junto al Acuario de Roquetas, incorporada al recorrido del servicio de bus turístico.

El Roquebús, primer autobús turístico del municipio, es una nueva iniciativa destinada a reforzar la oferta turística y mejorar la conexión entre los principales puntos de interés de la ciudad.

El Roquebús es un autobús turístico 100% eléctrico, financiado con Fondos Europeos y enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio. El servicio será operado por la empresa Alsa y comenzó a funcionar el 14 de marzo.