Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El asfaltado se ha realizado en varias calles de Aguadulce. IDEAL

Roquetas realiza trabajos correspondientes a la segunda fase de asfaltado en Aguadulce

Las labores se desarrollan en las calles Isla de Tenerife, Isla de Java, Islas Feroe, Islas Cíes e Islas Vírgenes

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 27 de abril 2026, 01:41

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar sigue avanzando con las actuaciones correspondientes a la segunda fase de asfaltado en el núcleo urbano de Aguadulce. Las ... labores se desarrollan en las calles Isla de Tenerife, Isla de Java, Islas Feroe, Islas Cíes e Islas Vírgenes, completando el firme definitivo en esta zona donde previamente se llevó a cabo la mejora de la red de abastecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Siempre guardo la aguja en la nevera del bar, con las cervezas»
  2. 2 Acusan a un chapuzas de fingir ser constructor y hacer una casa inhabitable en Pinos Puente
  3. 3

    Un tesoro de metal bajo el suelo de Granada
  4. 4

    La violencia política se recrudece en EE UU con el tercer atentado contra Trump
  5. 5 El restaurante que te traslada a «un bodegón de Buenos Aires» en el centro de Granada
  6. 6 Trasladan a Luca Zidane al hospital por su golpe: «Estaba mareado»
  7. 7

    La desconocida calle del Realejo dedicada a la beata Conchita
  8. 8 Granada recibe el espectacular cortejo de 36 imágenes camino de la Catedral
  9. 9 El Covirán sueña con el milagro
  10. 10

    Involución preocupante del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas realiza trabajos correspondientes a la segunda fase de asfaltado en Aguadulce

Roquetas realiza trabajos correspondientes a la segunda fase de asfaltado en Aguadulce