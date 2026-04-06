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Uno de los vehículos que se encarga de esta tarea en Roquetas. IDEAL

Roquetas realiza trabajos de asfaltado en Aguadulce

Una intervención coordinada entre las áreas de Presidencia y Urbanismo, orientada a mejorar la seguridad y la accesibilidad de las calles

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 6 de abril 2026, 16:13

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar avanza en la renovación de la vía pública en la zona de Aguadulce, culminando las actuaciones previas en la ... red de abastecimiento con nuevos trabajos de asfaltado.

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