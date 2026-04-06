Roquetas realiza trabajos de asfaltado en Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar avanza en la renovación de la vía pública en la zona de Aguadulce, culminando las actuaciones previas en la ... red de abastecimiento con nuevos trabajos de asfaltado.

Una intervención coordinada entre las áreas de Presidencia y Urbanismo, orientada a mejorar la seguridad, la accesibilidad y el servicio a la ciudadanía, con calles más cómodas, modernas y funcionales. Una actuación coordinada que refuerza el compromiso municipal con la mejora de servicios básico y la modernización del espacio urbano.

Asimismo, el Consistorio anunciaba a finales de febrero el despliegue de medios técnicos y humanos para el control de mosquitos en el municipio. Cabe destacar la incorporación de tecnología dron al Plan de Choque contra Mosquitos. Esta herramienta permite sobrevolar y aplicar larvicida de forma muy precisa en áreas de difícil acceso donde los operarios y vehículos no pueden llegar.

Esta labor se suma a un plan de choque integral que ya está en marcha, combinando: el uso de drones para zonas inaccesibles, la aplicación de larvicidas terrestres y las labores de fumigación tradicionales con vehículos.