Roquetas realiza trabajos de acondicionamiento en la Rambla de la Gitana

El Ayuntamiento de Roquetas sigue manteniendo el municipio con los trabajos de adecuación paisajística y acondicionamiento de la Rambla de la Gitana, una actuación para ... poner en valor este espacio, integrarlo mejor en su entorno natural y ofrecer a los vecinos una zona más cuidada, accesible y agradable. Un entorno renovado que gana en calidad de vida y sigue cuidando los espacios públicos de la localidad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reforzó los trabajos de fumigación y tratamiento de larvicida en las proximidades del parque acuático 'Mario Park', contando con las habituales tareas de fumigación, control y tratamiento preventivo contra mosquitos que el Consistorio roquetero realiza en zonas urbanas, parques, ramblas, espacios verdes y áreas costeras del municipio.

Estas actuaciones se realizan de forma planificada y periódica, especialmente en los meses con aparición de lluvias, cuando aumenta la presencia de estos insectos. Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio roquetero, a través de los trabajadores de Athisa Medio Ambiente, aplica tratamientos en puntos estratégicos de acumulación de agua, elimina criaderos en zonas de riesgo y refuerzan la vigilancia y toma medidas preventivas en todo el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas agradecen la colaboración ciudadana en el cuidado de parcelas privadas y la rápida comunicación de posibles focos. Entre las formas de avisar al Consistorio se incluyen varias vías de comunicación como el número de Guasap que es el 644 632551, un gestor de incidencias web, la oficina virtual y también de manera presencial en el registro municipal, a unos pocos metros del Consistorio roquetero.

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar recomienda la revisión de viviendas, fuentes y desagües y se insta a instalar mosquiteras para evitar su entrada por las ventanas. Asimismo, el Consistorio roquetero mantiene durante todo el año el dispositivo de vigilancia continua y control de mosquitos que llevan a cabo técnicos especialistas lo que posibilita la detección temprana de los focos larvarios y la actuación preventiva mediante varios métodos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar anunció el pasado mes de marzo el despliegue de medios técnicos y humanos para el control de mosquitos en el municipio. Cabe destacar la incorporación de tecnología dron al Plan de Choque contra Mosquitos.

Esta herramienta permite sobrevolar y aplicar larvicida de forma muy precisa en áreas de difícil acceso donde los operarios y vehículos no pueden llegar. Esta labor se suma a un plan de choque integral que combina el uso de drones para zonas inaccesibles la aplicación de larvicidas terrestres y las labores de fumigación tradicionales con vehículos, entre otros trabajos que suman para mejorar la zona.