Roquetas realiza trabajos de accesibilidad en la Plaza Manos Unidas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de mantenimiento urbano y mejora de accesibilidad en ... distintos puntos del municipio, en concreto, durante la mañana de este lunes, 18 de mayo, los trabajos se enfocaron en la Plaza Manos Unidas de la localidad roquetera.

A su vez, el Consistorio roquetero se dedicó durante este inicio de mes a realizar labores de conservación y mejora de jardines y zonas verdes. En concreto, la planta retirada durante el cambio de flor en algunas rotondas y parterres está siendo utilizada en el Parque de Música, donde se traslada para su nueva plantación. Una actuación que permite aprovechar especies en buen estado y darles una segunda vida en otros espacios públicos.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar visitaron el pasado miércoles 6 de mayo las obras del Paseo de los Baños de Roquetas de Mar. El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio J. Rodríguez, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se desplazaron hasta el lugar donde se están realizando las obras de adecuación. La actuación, incluida en los Planes Provinciales, se encuentra en ejecución.

El diputado de Fomento explicó que «esta visita permite ver el desarrollo de una actuación con Planes Provinciales, en coordinación con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar». Asimismo, señaló que «los trabajos se centran en la renovación de pavimentos, jardinería, alumbrado y mobiliario urbano en un espacio de uso cotidiano para vecinos y usuarios».

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, asegura que «se trata de una actuación en el Paseo de Los Baños, que es un espacio de ocio y disfrute ubicado en el corazón de la ciudad y permitirá que visitantes y roqueteros puedan seguir disfrutando con nuevos equipamientos». Para el regidor municipal estos trabajos ponen de manifiesto la colaboración institucional.

Proyecto

El proyecto contempla la adecuación de distintas zonas del bulevar central del Paseo de los Baños, una vía que conecta el centro urbano de Roquetas con el paseo marítimo y que dispone de acerados, zonas ajardinadas, espacios de tránsito peatonal y carril bici. La intervención va a sustituir el pavimento, actuar en las zonas ajardinadas, renovar columnas de alumbrado público e instalar un nuevo mobiliario urbano.

Los trabajos incluyen la demolición de 4.400 metros cuadrados de acerado y solera, el saneo y limpieza de raíces, la instalación de riego por difusores y la sustitución de columnas de alumbrado público de cuatro metros de altura.

El proyecto también prevé la ejecución de una solera de hormigón con mallazo y la colocación de baldosa de terrazo, además de la reposición de bordillos, la intervención sobre el carril bici y la recolocación de bordillo jardinero existente. Los trabajos también incorporan 25 bancos, 20 papeleras, 45 metros de barandilla de acero inoxidable y tres fuentes bebedero adaptadas. El presupuesto de las obras es de 874.500 euros. El proyecto establece un plazo de ejecución de seis meses, equivalente a 180 días naturales.

Otro de los proyectos del que está pendiente el Consistorio roquetero y más acercándose el verano son las obras de recuperación del dominio público y acondicionamiento del borde litoral de la playa de La Bajadilla que ya se iniciaron a principios de abril de este año. Se trata de una actuación que permitirá mejorar la seguridad, la estética y la integración paisajística de este espacio junto al Paseo Marítimo, actualmente en deficientes condiciones y alterado por intervenciones previas.