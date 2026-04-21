Roquetas realiza trabajos de accesibilidad en una parada del bus turístico

El Ayuntamiento de Roquetas está realizando trabajos de adecuación, rebajes y accesibilidad en una parada del bus turístico junto al Acuario de Roquetas, incorporada al ... recorrido del servicio de bus turístico.

El Roquebús, primer autobús turístico del municipio, es una nueva iniciativa destinada a reforzar la oferta turística y mejorar la conexión entre los principales puntos de interés de la ciudad.

El Roquebús es un autobús turístico 100% eléctrico, financiado con Fondos Europeos y enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio. El servicio será operado por la empresa Alsa y comenzará a funcionar el sábado 14 de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada turística.

Este nuevo servicio contará con un recorrido circular con 13 paradas, conectando las dos principales zonas turísticas de Roquetas de Mar: la Urbanización y Aguadulce. El autobús realizará cuatro expediciones diarias a las 10.00 horas, 12:00 horas, 17.00 horas y 19.00 horas, permitiendo a los usuarios subir y bajar del vehículo.