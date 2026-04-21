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Un vehículo se encarga de diversas labores en el municipio. IDEAL

Roquetas realiza trabajos de accesibilidad en una parada del bus turístico

El Roquebús, primer autobús turístico del municipio, es una nueva iniciativa destinada a reforzar la oferta turística y mejorar la conexión entre los principales puntos de interés de la ciudad

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 21 de abril 2026, 21:07

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El Ayuntamiento de Roquetas está realizando trabajos de adecuación, rebajes y accesibilidad en una parada del bus turístico junto al Acuario de Roquetas, incorporada al ... recorrido del servicio de bus turístico.

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