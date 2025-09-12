Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador poda una palmería cerca del Puente de El Cañuelo. R. I.

Roquetas realiza poda de palmeras en las cercanías del Puente de El Cañuelo

Una intervención clave para prever riesgos, garantizar la seguridad y mejorar la imagen de la zona

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:32

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando a cabo labores de poda de palmeras en las inmediaciones del Puente de El Cañuelo donde el Consistorio está actuando para mantener la vegetación en óptimas condiciones. Una intervención clave para prever riesgos, garantizar la seguridad y mejorar la imagen y salud del entorno del municipio costero.

Además, uno de los últimos avances que hizo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue el que realizaron los trabajadores en el parque situado junto a la calle Vigo con la plantación de flores ornamentales y especies vegetales resistentes, dentro de una estrategia de jardinería sostenible orientada al ahorro de agua y la mejora del entorno urbano.

Esta adecuación se enmarca en un modelo de ciudad más accesible y respetuoso con el medio ambiente.Aparte de estos trabajos, se suman nuevas mejoras en los itinerarios peatonales de la zona, con el objetivo de facilitar la accesibilidad y garantizar el disfrute de todos los vecinos, además de las tareas habituales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  4. 4 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  5. 5

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  6. 6

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  7. 7 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  8. 8 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  9. 9 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  10. 10 «La gente corrió a atender a un hombre que se quedó tirado en el pasillo del metro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas realiza poda de palmeras en las cercanías del Puente de El Cañuelo

Roquetas realiza poda de palmeras en las cercanías del Puente de El Cañuelo