Roquetas realiza poda de palmeras en las cercanías del Puente de El Cañuelo Una intervención clave para prever riesgos, garantizar la seguridad y mejorar la imagen de la zona

J. Cortés Roquetas de Mar Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:32

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando a cabo labores de poda de palmeras en las inmediaciones del Puente de El Cañuelo donde el Consistorio está actuando para mantener la vegetación en óptimas condiciones. Una intervención clave para prever riesgos, garantizar la seguridad y mejorar la imagen y salud del entorno del municipio costero.

Además, uno de los últimos avances que hizo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue el que realizaron los trabajadores en el parque situado junto a la calle Vigo con la plantación de flores ornamentales y especies vegetales resistentes, dentro de una estrategia de jardinería sostenible orientada al ahorro de agua y la mejora del entorno urbano.

Esta adecuación se enmarca en un modelo de ciudad más accesible y respetuoso con el medio ambiente.Aparte de estos trabajos, se suman nuevas mejoras en los itinerarios peatonales de la zona, con el objetivo de facilitar la accesibilidad y garantizar el disfrute de todos los vecinos, además de las tareas habituales.

