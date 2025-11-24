Roquetas realiza mejoras en el Cementerio Municipal de Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando a cabo trabajos de reparación de una tubería en el Cementerio Municipal de Aguadulce, una actuación necesaria ... para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Tras la intervención, se están reponiendo las losas afectadas, dejando la zona en perfecto estado para vecinos y visitantes de la localidad. Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó de una actuación coordinada por las áreas de Presidencia y Urbanismo, en el que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar inició este pasado lunes 27 de octubre y extenderá hasta el 27 de febrero de 2026 los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y acometidas en diversas calles de Aguadulce, lo que requerirá el corte total al tráfico rodado y al estacionamiento.

En concreto, las calles serán las siguientes: Tenerife, Isla de Java, Isla Cíes, Islas Vírgenes, Islas Arosa, Isla de La Toja, Isla de Los Terreros, Isleta del Moro, Isla Cristina, Isla de la Graciosa, Isla de Ízaro y Francisco Cervantes y Sanz de Andino. Para reducir las molestias, nunca se cortarán más de cuatro calles de forma simultánea, y los trabajos se realizarán de forma planificada.