El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los equipos de jardinería, está llevando a cabo trabajos de renovación integral del acerado y mejora ... de las condiciones de accesibilidad para los peatones en la calle Los Bajos.

Asimismo, el Consistorio roquetero se encarga de forma habitual de realizar diversas actuaciones en el término municipal con labores de poda de arbolado, mantenimiento de jardines y parques, y plantación de vegetación acorde a cada estación.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y con el objetivo de apoyar un modelo urbano más sostenible puso en marcha el servicio público de préstamo de bicicletas de Roquetas de Mar, que entró en funcionamiento hace unos días tras la instalación de las estaciones distribuidas por distintos puntos del término municipal.

El sistema dispone de un total de 183 bicicletas, de las que 59 son eléctricas y 124 convencionales, así como de 19 estaciones destinadas a facilitar su utilización por parte de los ciudadanos. La distribución de las estaciones responde a criterios de cobertura territorial, con ubicaciones en diferentes núcleos y zonas del municipio, entre ellas Roquetas de Mar, Aguadulce, El Parador, Las Marinas y la Urbanización de Roquetas de Mar.

Lugares

La distribución de estaciones abarca distintos puntos del municipio: Paseo de los Baños, Avenida del Mediterráneo, Rambla de las Hortichuelas, Avenida de Carlos III, Plaza Francisco Rivera Paquirri, Rambla de San Antonio, Travesía Playa Serena y Plaza de la Revoltosa.

También en Rambla del Cañuelo, Avenida Reino de España, calle Pez Espada, Paseo Carmen Sevilla, entorno del Faro de Roquetas de Mar, plaza Aurora Boreal, Las Salinas, rotonda de Villa África, calle Encinar, calle Los Galos y avenida de Cerrillos.

El servicio contempla diferentes modalidades de suscripción para adaptarse a las necesidades de utilización de las personas usuarias. La tarifa diaria es de 6 euros, mientras que la semanal tiene un coste de 10 euros. También se dispone de una suscripción mensual de 15 euros y una anual de 40 euros.

Las bicicletas están equipadas con portaequipajes y soporte para teléfonos móviles. En el caso de las bicicletas eléctricas, incorporan un sistema que permite regular el nivel de asistencia al pedaleo. Con la entrada en funcionamiento del servicio, los ciudadanos disponen de una modalidad de desplazamiento en bicicleta para realizar trayectos por los distintos puntos del municipio en los que se encuentran instaladas las estaciones.