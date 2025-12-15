Roquetas realiza labores sobre la prevención de plagas en los alrededores de Playa Serena

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando, a través de los servicios municipales, diversas labores en todo el municipio relativas al control y prevención ... de plagas, realizando la aplicación de larvicidas en los imbornales.

En concreto, los trabajos se están concentrando en las últimas fechas en los alrededores de Playa Serena. Asimismo, las labores están centradas en zonas húmedas como los imbornales, ramblas, jardines, también en descampados y lugares donde se acumula el agua que son algunos de los lugares que sufrieron este tipo de trabajo especializado. Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio roquetero, a través de los trabajadores de Athisa Medio Ambiente, aplica tratamientos en puntos estratégicos de acumulación de agua, elimina criaderos en zonas de riesgo y refuerzan la vigilancia y toma medidas preventivas en todo el municipio.

Colaboración ciudadana

Desde el Ayuntamiento de Roquetas agradecen la colaboración ciudadana en el cuidado de parcelas privadas y la rápida comunicación de posibles focos.

Entre las formas de avisar al Consistorio se incluyen varias vías de comunicación como el número de Guasap que es el 644 632551, un gestor de incidencias web, la oficina virtual y también de manera presencial en el registro municipal, a unos pocos metros del Consistorio. Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar recomienda la revisión de viviendas, fuentes y desagües y se insta a instalar mosquiteras para evitar su entrada por las ventanas.

Asimismo, el Consistorio roquetero mantiene durante todo el año el dispositivo de vigilancia continua y control de mosquitos que llevan a cabo técnicos especialistas lo que posibilita la detección temprana de los focos larvarios y la actuación preventiva mediante varios métodos.

Novedades

Por otro lado, el Ayumtamiento de Roquetas informó hace unos días de que el pabellón IDM La Gloria cuenta ya con un nuevo pavimento sintético GERFLOR, modelo Recreation 45, un material de alta durabilidad y sostenibilidad que eleva la calidad de todos los usos deportivos y de ocio del espacio.

Con un grosor de 4,5 milímetros y una superficie total de 1.144 metros cuadrados, este suelo está preparado para acoger desde actividades diarias hasta competiciones, convirtiéndose en un aliado perfecto para la práctica de múltiples modalidades.

La instalación, construida en el año 1999, afronta así su segunda gran remodelación, reafirmando el compromiso por mantener en perfecto estado los espacios deportivos municipales. Este pabellón es punto de encuentro para diversas actividades como los Módulos de Actividad Física y Salud para Mayores y con las escuelas deportivas y de tenis de mesa.