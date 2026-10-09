Roquetas realiza labores de poda de árboles en las cercanías del Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los equipos de jardinería, está llevando a cabo labores de poda y mantenimiento del arbolado urbano ... en las proximidades del Mercado de Abastos de Roquetas y de la estación de autobuses. Un trabajo que mejora la salud de los árboles, refuerza la seguridad y mantiene nuestros espacios públicos cuidados durante todo el año.

Asimismo, los equipos continúan con las labores de poda de palmeras en la localidad para conservar el buen estado de las zonas verdes del municipio y mantener la seguridad en las vías públicas. Un trabajo en altura que se realiza de forma progresiva por los distintos puntos de la localidad y con todas las medidas de seguridad. Durante el mes de octubre siguen los trabajos en las diferentes zonas del municipio.

Contrato

El nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos de Roquetas de Mar se eleva hasta los 23 millones de euros por año, y una duración de diez, según anunció el alcalde, Gabriel Amat, en el último Pleno. El objetivo del pliego es ambicioso y muy amplio. «El servicio de limpieza que se concibe para los próximos años, explica el alcalde, implica la modificación del servicio. Al amparo del nuevo pliego buscamos cambiar las características del actual, recuperando el barrido diario de lunes a domingo y la incorporación de nuevos medios que permitan mayor rapidez y adecuación de la limpieza a las características del suelo y elementos a recoger, procurando utilizar los más eficientes y que ofrezcan los mejores resultados de limpieza e higiene».

Los objetivos a alcanzar con el nuevo pliego, en palabras de Amat, son mantener la máxima limpieza en los diferentes ámbitos de la vía pública objeto de la limpieza viaria y poniendo especial énfasis en la mejora de las áreas de contenedores y sus alrededores, así como en la limpieza y recogida de heces. Una de las claves que recoge el nuevo pliego es minimizar el impacto ambiental de la maquinaria, fomentando el uso de energías renovables y combustibles menos contaminantes. Los sistemas de limpieza, entienden desde la concejalía «es que los sistemas de limpieza estén acordes con las características y particularidades de la zona y su entorno».

La licitación del nuevo contrato persigue que se garantice tanto la justificación de los rendimientos de trabajo y de dimensionamiento de los equipos, como la propuesta de combinación de servicios y coordinación entre éstos, «la correcta ejecución del conjunto de las tareas programadas de cada tratamiento, así como los procedimientos y protocolos que sean necesarios que los operarios de los diferentes servicios ejecuten para garantizar un mayor grado de consecución de los objetivos», explicó la edil Susi Ibáñez.

Destacar que a la hora de planificar la nueva contratación, el Ayuntamiento de Roquetas procedió a revisar los criterios que inspiraban la prestación de estos servicios.