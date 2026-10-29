Roquetas realiza labores de jardinería y mantenimiento en la Urbanización

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa realizando trabajos de jardinería y mantenimiento en la Urbanización, con el objetivo de conservar las zonas verdes del ... municipio en las mejores condiciones. Estas labores forman parte del compromiso del Consistorio roquetero por mantener unos espacios públicos cuidados, agradables y llenos de vida, para el disfrute de vecinos y visitantes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, está llevando a cabo un refuerzo de los trabajos de control y tratamiento contra los mosquitos mediante el uso de drones, ante el incremento de la presencia de estos insectos como consecuencia de las intensas lluvias registradas recientemente.

Las precipitaciones registradas en las últimas semanas provocaron la aparición de nuevos encharcamientos y acumulaciones de agua en distintos puntos del término municipal, generando condiciones favorables para la reproducción de los mosquitos.

Ante esta situación, el Consistorio intensificará las actuaciones preventivas y los tratamientos larvicidas, prestando especial atención a las zonas húmedas, ramblas, imbornales y espacios de difícil acceso donde puedan localizarse focos de proliferación.

Para ello, se reforzó el dispositivo habitual de control de plagas con la utilización de drones, una herramienta que permite realizar tratamientos en superficies de difícil acceso para los equipos terrestres y actuar de manera más precisa sobre los puntos donde se detecte la presencia de larvas.

Estas actuaciones forman parte del dispositivo de vigilancia, prevención y control de mosquitos que el Ayuntamiento mantiene activo durante todo el año y que se intensifica en aquellos periodos en los que las condiciones meteorológicas favorecen la aparición de nuevos focos.

Los equipos especializados llevan a cabo labores de inspección y seguimiento de las zonas susceptibles de acumular agua, así como tratamientos específicos para controlar las larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos.