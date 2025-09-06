Roquetas realiza labores de fumigación en zonas de Aguadulce Desde el Ayuntamiento siguen reforzando las labores de fumigación y control larvario en todo el término municipal

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está llevando, a través de los servicios municipales, diversas actuaciones en todos los núcleos urbanos del municipio para la fumigación de mosquitos y otros bichos, con especial atención a zonas sensibles como humedales, solares y descampados.

En concreto, los trabajos se están concentrando en jardines próximos al Paseo Marítimo del municipio, y en zonas colindantes de la pedanía de Aguadulce. Asimismo, las labores están centradas en zonas húmedas como los imbornales, ramblas, jardines, también en descampados y lugares donde se acumula el agua que son algunos de los lugares que sufrieron este tipo de trabajo especializado.

Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio roquetero, a través de los trabajadores de Athisa Medio Ambiente, aplica tratamientos en puntos estratégicos de acumulación de agua, elimina criaderos en zonas de riesgo y refuerzan la vigilancia y toma medidas preventivas en todo el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas agradecen la colaboración ciudadana en el cuidado de parcelas privadas y la rápida comunicación de posibles focos. Entre las formas de avisar al Consistorio se incluyen varias vías de comunicación como el número de WhatsApp que es el 644 632551, un gestor de incidencias web, la oficina virtual y también de manera presencial en el registro municipal, a unos pocos metros del Consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar recomienda la revisión de viviendas, fuentes y desagües y se insta a instalar mosquiteras para evitar su entrada por las ventanas. Asimismo, el Consistorio roquetero mantiene durante todo el año el dispositivo de vigilancia continua y control de mosquitos que llevan a cabo técnicos especialistas lo que posibilita la detección temprana de los focos larvarios y la actuación preventiva mediante varios métodos.