Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La limpieza de las ramblas es un trabajo necesario. IDEAL

Roquetas realiza labores de desbroce en los cauces de las principales ramblas del municipio

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, detalló que «el objetivo de esta actuación es despejar estos tramos con el fin de eliminar posibles peligros existentes de cara al inicio de la temporada de lluvias del próximo otoño»

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:18

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Urbanismo, está llevando a cabo durante estos días los trabajos de limpieza y desbroce en los cauces de las principales ramblas del municipio a su paso por zona urbana.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, detalló que «el objetivo de esta actuación es despejar estos tramos con el fin de eliminar posibles peligros existentes de cara al inicio de la temporada de lluvias del próximo otoño».

Además, explicó que con esta actuación «se pretende evitar la acumulación y embalse de agua en estas zonas, así como, la proliferación de mosquitos en espacios con vegetación por lo que estos trabajos también inciden en la limpieza de aquellos puntos que presentan acumulación de cañaveral».

En concreto, la limpieza de ramblas se está llevando a cabo en los tramos urbanos de los cauces del Cañuelo, el Vínculo, Rambla de Vícar, Rambla del Pastor y Rambla La Culebra.

Por otro lado, el Consistorio está llevando a cabo labores de jardinería que se están centrando en los últimos días en plantación de flores de temporada y trabajos de poda en los alrededores del Castillo de Santa Ana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4 Fecha confirmada: el día que entra el horario de invierno en España
  5. 5

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  6. 6 Llega el cambio del tiempo a Andalucía: tormentas y bajada de las temperaturas
  7. 7

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  8. 8

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  9. 9 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  10. 10 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas realiza labores de desbroce en los cauces de las principales ramblas del municipio

Roquetas realiza labores de desbroce en los cauces de las principales ramblas del municipio