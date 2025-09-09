Roquetas realiza labores de desbroce en los cauces de las principales ramblas del municipio El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, detalló que «el objetivo de esta actuación es despejar estos tramos con el fin de eliminar posibles peligros existentes de cara al inicio de la temporada de lluvias del próximo otoño»

J. C. Roquetas de Mar Martes, 9 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Urbanismo, está llevando a cabo durante estos días los trabajos de limpieza y desbroce en los cauces de las principales ramblas del municipio a su paso por zona urbana.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, detalló que «el objetivo de esta actuación es despejar estos tramos con el fin de eliminar posibles peligros existentes de cara al inicio de la temporada de lluvias del próximo otoño».

Además, explicó que con esta actuación «se pretende evitar la acumulación y embalse de agua en estas zonas, así como, la proliferación de mosquitos en espacios con vegetación por lo que estos trabajos también inciden en la limpieza de aquellos puntos que presentan acumulación de cañaveral».

En concreto, la limpieza de ramblas se está llevando a cabo en los tramos urbanos de los cauces del Cañuelo, el Vínculo, Rambla de Vícar, Rambla del Pastor y Rambla La Culebra.

Por otro lado, el Consistorio está llevando a cabo labores de jardinería que se están centrando en los últimos días en plantación de flores de temporada y trabajos de poda en los alrededores del Castillo de Santa Ana.