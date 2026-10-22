Roquetas realiza una jornada con expertos en ciberseguridad que abordan los desafíos de empresas y administraciones públicas

El edificio Polivalente de El Puerto de Roquetas de Mar ha acogido la celebración de las Jornadas 'Ciberseguridad e Inteligencia Artificial'. Se trata de una ... iniciativa organizada por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación que ha reunido a profesionales del ámbito tecnológico, representantes institucionales, especialistas en seguridad digital y expertos del sector público y privado para analizar los principales desafíos que plantea la transformación digital.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con el vicepresidente y diputado de Economía y Digitalización, Álvaro Izquierdo y el vicedecano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla, Mariano Martínez, han asistido a la presencia de este encuentro que ha combinado ponencias especializadas, una mesa redonda y espacios de intercambio de experiencias entre profesionales.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha destacado la importancia de reforzar la protección de las empresas y las administraciones públicas frente a unas amenazas digitales cada vez más complejas, así como en la importancia de incorporar la inteligencia artificial de manera segura, responsable y conforme al nuevo marco normativo europeo.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que la celebración de esta jornada da continuidad al interés del Ayuntamiento por promover iniciativas relacionadas con la innovación tecnológica, la transformación digital y la ciberseguridad.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Álvaro Izquierdo, ha dado la bienvenida a todos los participantes de esta jornada y ha señalado que «esta jornada de trabajo nos permiten compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas que fortalecen nuestras infraestructuras y nuestros entornos digitales con una mayor seguridad». Además, Álvaro Izquierdo ha indicado la oportunidad que se ofrece con las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial para reforzar la ciberseguridad y ha agradecido a la labor de todos los equipos encargados de mantener la seguridad y hacer que los servicios web funcionen con eficiencia.

Por otro lado, Mariano Martínez, vicedecano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melillla, ha explicado que el objetivo es «concienciar» a entidades, administraciones y entidades de la importancia de asumir la evolución tecnológica con «responsabilidad y cuidado».

Martínez asegura que estas jornadas «nos permiten abordar diferentes perspectivas sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, la protección de los sistemas de información, la prevención de amenazas digitales y la necesidad de fortalecer la cooperación entre las administraciones públicas, el tejido empresarial y los profesionales del sector tecnológico».

Ciberamenazas reales y regulación de la inteligencia artificial

Durante toda la mañana se han celebrado distintas ponencias que se han iniciado por la conferencia 'Nadie es demasiado pequeño: ciberamenazas reales para pymes y ayuntamientos' impartida por María de Miguel Santos, ingeniera de Telecomunicación y directora de División de Seguridad de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de SETELECO.

Durante su intervención se han abordado los riesgos digitales a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas y las entidades locales, poniendo de relieve que la ciberseguridad constituye una necesidad para organizaciones de cualquier tamaño.

La segunda de las ponencias ha llevado por título 'El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: la ciberseguridad como riesgo a gestionar', a cargo de José Javier Gómez Méndez, de IBM. Esta intervención ha permitido profundizar en los desafíos que plantea la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y en la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos asociados a su utilización, especialmente en el contexto del nuevo marco regulatorio europeo.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Empresas y administraciones ante la IA y la Ciberseguridad: ¿amenaza u oportunidad?'. El debate ha contado con la participación de José Antonio Álvarez Bermejo, doctor en Informática de la Universidad de Almería; el teniente Pedro Marín Mora, jefe de la Sección de Patrimonio (Equipo EDITE y Arroba) de la Comandancia de Almería; Antonio Jesús González García, jefe del Servicio de Infraestructura Tecnológica, Seguridad y Atención a Usuarios (SITSAU) de la Diputación Provincial de Almería; y Florentina Fernández, de la Cámara de Comercio de Almería.