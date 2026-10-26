Roquetas realiza la XX edición Car Boot Sale
El evento organizado por Urbaroquemar cuenta con gran afluencia de visitantes
Javier Cortés
Roquetas de Mar
El Paseo Marítimo de la Urbanización de Roquetas de Mar volvió a llenarse de ambiente y actividad con la celebración de la XX edición del ... Car Boot Sale (Rastro-Mercadillo), organizado por la Asociación de Vecinos Urbaroquemar – Urbanización de Roquetas de Mar y Playa Serena.
Cientos de vecinos y visitantes disfrutaron de esta cita, ya consolidada en el calendario local, que se celebró entre los chiringuitos La Barraca y Paco. Durante la jornada, los participantes pusieron a la venta una gran variedad de artículos de segunda mano directamente desde los maleteros de sus vehículos, fomentando la reutilización de objetos, el consumo responsable y la economía circular.
El encuentro, que también contó con una exhibición de adiestramiento canino, volvió a convertirse en un espacio de convivencia y encuentro entre residentes y visitantes, combinando las compras al aire libre con el ambiente festivo de esta tradicional iniciativa vecinal.
Las concejalas Mayte Fernández y Amalia López participaron en esta vigésima edición, destacando la importancia de iniciativas que dinamizan la zona, promueven la participación ciudadana y contribuyen a fomentar la convivencia y el ocio al aire libre.