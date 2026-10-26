Roquetas realiza la XX edición Car Boot Sale

El Paseo Marítimo de la Urbanización de Roquetas de Mar volvió a llenarse de ambiente y actividad con la celebración de la XX edición del ... Car Boot Sale (Rastro-Mercadillo), organizado por la Asociación de Vecinos Urbaroquemar – Urbanización de Roquetas de Mar y Playa Serena.

Cientos de vecinos y visitantes disfrutaron de esta cita, ya consolidada en el calendario local, que se celebró entre los chiringuitos La Barraca y Paco. Durante la jornada, los participantes pusieron a la venta una gran variedad de artículos de segunda mano directamente desde los maleteros de sus vehículos, fomentando la reutilización de objetos, el consumo responsable y la economía circular.

El encuentro, que también contó con una exhibición de adiestramiento canino, volvió a convertirse en un espacio de convivencia y encuentro entre residentes y visitantes, combinando las compras al aire libre con el ambiente festivo de esta tradicional iniciativa vecinal.

Las concejalas Mayte Fernández y Amalia López participaron en esta vigésima edición, destacando la importancia de iniciativas que dinamizan la zona, promueven la participación ciudadana y contribuyen a fomentar la convivencia y el ocio al aire libre.