Roquetas realiza distintas mejoras en la Avenida Torrequebrada

Un trabajador se encarga de reparar una de las vallas metálicas.

J. Cortés Roquetas de Mar Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:02

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar sigue trabajando para mantener en buen estado las calles y espacios públicos del municipio costero. Recientemente, el Consistorio ha reparado la valla metálica de la Avenida Torrequebrada, que había sufrido daños por la corrosión del hierro.

Estas actuaciones forman parte de las labores de mantenimiento continuo que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar desarrolla en todo el municipio para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos.

Asimismo, desde el Consistorio roquetero se recuerda que si desea registrar una petición o incidencia, puede hacerlo a través de los canales oficiales, como el número de 'Guasap' que es el 644 632 551, a través del Gestor de incidencias web, de la Oficina virtual o también a través del Registro municipal, que es a nivel presencial.

Por otro lado, el Ayuntamiento está llevando a cabo labores de jardinería, en concreto, en trabajos de poda, plantación de flores de temporada en los alrededores del Castillo de Santa Ana.