Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador se encarga de reparar una de las vallas metálicas. IDEAL

Roquetas realiza distintas mejoras en la Avenida Torrequebrada

Las actuaciones forman parte de las labores de mantenimiento continuo que el Ayuntamiento de Roquetas desarrolla en todo el municipio para garantizar la seguridad y el bienestar

J. Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:02

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar sigue trabajando para mantener en buen estado las calles y espacios públicos del municipio costero. Recientemente, el Consistorio ha reparado la valla metálica de la Avenida Torrequebrada, que había sufrido daños por la corrosión del hierro.

Estas actuaciones forman parte de las labores de mantenimiento continuo que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar desarrolla en todo el municipio para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos.

Asimismo, desde el Consistorio roquetero se recuerda que si desea registrar una petición o incidencia, puede hacerlo a través de los canales oficiales, como el número de 'Guasap' que es el 644 632 551, a través del Gestor de incidencias web, de la Oficina virtual o también a través del Registro municipal, que es a nivel presencial.

Por otro lado, el Ayuntamiento está llevando a cabo labores de jardinería, en concreto, en trabajos de poda, plantación de flores de temporada en los alrededores del Castillo de Santa Ana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  7. 7 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  8. 8

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  9. 9 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  10. 10 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas realiza distintas mejoras en la Avenida Torrequebrada

Roquetas realiza distintas mejoras en la Avenida Torrequebrada