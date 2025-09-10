Roquetas realiza distintas labores de fontanería cerca de la Plaza de Toros El municipio lleva a cabo distintos trabajos de poda, mantenimiento de zonas verdes y otros servicios para la mejora de Roquetas de Mar

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo trabajos de mantenimiento en los distintos puntos del municipio costero. Uno de ellos son las labores de reparación de fontanería que se está realizando en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar.

Asimismo, el Consistorio roquetero, a través de los servicios municipales, está también llevando a cabo labores de jardinería en todos los núcleos del municipio costero. En concreto, las labores se están centrando en los últimos días en trabajos de poda, plantación de flores de temporada, mantenimiento de arbolado y conservación de zonas ajardinadas en los alrededores del Castillo de Santa Ana.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó la adjudicación del nuevo servicio de mantenimiento, conservación y adecuación de la red viaria agrícola del municipio, una medida destinada a mejorar las infraestructuras rurales que son clave para la actividad agrícola local.

El contrato, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga hasta cuatro, contempla un amplio abanico de actuaciones preventivas y correctivas para mantener en condiciones óptimas los caminos y vías rurales. La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, subrayó la importancia de esta medida para el sector.

«Con este servicio garantizamos que nuestros caminos rurales se conserven en perfecto estado, asegurando la seguridad y la movilidad de agricultores y vecinos. Además, se agilizará la atención a las incidencias y necesidades que puedan surgir, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con el campo roquetero».

Plan de trabajo

El plan de trabajo incluye actuaciones de conservación integral de la red agrícola, mejoras en la seguridad vial, labores de limpieza y desbroce, así como la adecuación de los caminos para prolongar su vida útil. De este modo, el Ayuntamiento busca ofrecer soluciones rápidas y eficaces que faciliten el día a día de los usuarios y potencien la competitividad del sector agrícola.

Con un presupuesto inicial de 115.000 euros, IVA incluido, este contrato se diseñó para optimizar los recursos municipales, logrando un importante ahorro respecto a los precios de referencia. La medida permitirá disponer de infraestructuras rurales más seguras, modernas y adaptadas a las necesidades reales del campo roquetero.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó a finales de julio el expediente de contratación de servicios profesionales para la redacción del Plan Director de Mejora Integral de Caminos Rurales 2026-2030. Esta nueva fase del proyecto contempla, además, la elaboración de los proyectos técnicos de ejecución y toda la documentación necesaria para desarrollar las actuaciones previstas durante un periodo de cuatro años.