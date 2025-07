«Roquetas no puede seguir mirando hacia otro lado ante la inseguridad» Almería Avanza denuncia la deriva que lleva el municipio respecto a la inseguridad

J. C. Roquetas de Mar Martes, 29 de julio 2025, 21:13

El grupo municipal de Almería Avanza que lidera Pepe Montoya en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar condenó con contundencia la presunta agresión sexual sufrida por una menor en nuestro municipio, por la que ha sido detenido un individuo de origen magrebí.

«Lo primero es la menor. Nuestra solidaridad y apoyo absoluto para ella y su familia. Pero también hay que decirlo con claridad: esto no es un caso aislado. La inseguridad en Roquetas crece mientras el Ayuntamiento y el Gobierno de Pedro Sánchez siguen mirando hacia otro lado», manifestó Pepe Montoya.

Desde el grupo se insiste en que este nuevo caso se suma a una larga lista de episodios que reflejan un crecimiento preocupante de la inseguridad en Roquetas de Mar.

«Nuestros vecinos están cada vez más expuestos a situaciones que no deberían tolerarse ni normalizarse bajo ningún concepto. No es un caso aislado, es un síntoma de una ciudad sin control».

Además, denuncian que el Gobierno central no ha invertido ni un solo euro en reforzar la seguridad de Roquetas, y que el equipo de gobierno del PP de Amat no ha sabido hacer frente a una realidad que cada vez preocupa más a los vecinos: delincuencia, impunidad y una sensación generalizada de abandono e inseguridad.

Asimismo, critican la «irresponsabilidad populista» de partidos como Vox que prometen medidas fuera de las competencias municipales así como irrealizables, como la expulsión de inmigrantes, «una propuesta vacía que solo busca titulares pero no soluciones».

«Nosotros no venimos a prometer fantasías, sino medidas reales: más presencia policial, más coordinación con los cuerpos de seguridad, y tolerancia cero con los delincuentes. Los que sobran en Roquetas no son los vecinos honrados. Los que sobran son los que hacen daño. Y a esos hay que hacerles la vida imposible para que se vayan, no al revés», sentenció Pepe Montoya.