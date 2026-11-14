Roquetas prosigue con la renovación de las calles Delfín, Ruiseñor y Halcón

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar desarrolla distintas actuaciones de mejora de las infraestructuras y los espacios públicos de la Urbanización, mediante la coordinación de ... los trabajos de renovación de redes ejecutados por Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal de agua, y las intervenciones de mantenimiento de pavimentos impulsadas desde el área de Urbanismo.

En la calle Delfín, a la altura de su encuentro con la calle Ruiseñor, se acometieron previamente trabajos de renovación de la red de saneamiento. Esta intervención, anunciada por el Ayuntamiento en enero de 2026, forma parte de las labores de modernización de las infraestructuras hidráulicas destinadas a mejorar su estado de conservación y reducir el riesgo de incidencias. Una vez realizada esta actuación sobre la red, se aborda la mejora de las superficies afectadas y de otros puntos de la Urbanización.

La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, puso de relieve la importancia de actuar sobre las conducciones antes de intervenir en el pavimento. «La renovación de las redes es fundamental para garantizar su buen estado y ofrecer un servicio de calidad a los vecinos. Se trata de sustituir las infraestructuras que lo necesitan por otras más resistentes y duraderas, prevenir averías y evitar, en la medida de lo posible, futuras incidencias», señaló.

Por su parte, el área de Urbanismo está llevando a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación en la plaza de Atocha y en las calles Delfín, Ruiseñor y Halcón, con el objetivo de renovar las superficies deterioradas, mejorar las condiciones de uso de los pavimentos y reforzar la seguridad de los vecinos y usuarios de estos espacios.

Las intervenciones contemplan la demolición de los pavimentos existentes en las zonas señalizadas, la reposición de la solera y la posterior aplicación de pintura asfáltica. Con estas labores se recuperan las condiciones de las superficies afectadas, se mejora su funcionalidad y se favorece su durabilidad.

El edil de Urbanismo, José Luis Llamas, destacó que «la coordinación entre las distintas áreas municipales es esencial para garantizar un mantenimiento adecuado de las infraestructuras. Primero se actúa sobre las redes que discurren bajo nuestras calles y después se acometen las mejoras necesarias en el pavimento, para ofrecer una respuesta conjunta y evitar intervenciones aisladas».

Asimismo, Llamas subrayó que el mantenimiento de la vía pública no consiste solo en mejorar su aspecto. «Es necesario conservar tanto las infraestructuras subterráneas como las superficies por las que transitan los vecinos, prolongar su vida útil y anticiparnos a posibles problemas». Las zonas de trabajo se delimitan y señalizan para facilitar la ejecución de las obras y reducir, en la medida de lo posible, las molestias a los residentes y usuarios.