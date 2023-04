Roquetas es el primer municipio costero peninsular en instalar baños para ostomizados en sus playas

Se han instalado dos, uno en Aguadulce y otro en la Urbanización, que aún no están abiertos pero se espera que entren a funcionar pronto

Aunque aún no están abiertos, el municipio de Roquetas de Mar ha sido el primero de las costas peninsulares que instala baños para personas ostomizadas. Hasta ahora, solo una playa española, en Tenerife, cuenta con este servicio pensado para normalizar la vida de las más de 210.000 personas que en España están ostomizadas, además de los extranjeros.

Se trata de personas que viven con una bolsa pegada al abdomen para recoletar las excretas corporales. No se trata de una enfermedad, es consecuencia de padecer o haber padecido dolencias como cánceres o inflamaciones intestinales, según aclaran desde la Asociación ACCU Almería, que pide que estos aseos estén abiertos todo el año y que entren en servicio cuanto antes.

El proyecto ha sido fruto del trabajo de esta asociación de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa de Almería, con el asesoramiento de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE), a la que pertenece.

Las playas en las que se han instalado los aseos adaptados a ostomizados son las de Aguadulce y Urbanización. Las dos mayores zonas de afluencia turística, según destaca el presidente de ACCU Almería, Javier González, que ha querido resaltar que «el municipio de Roquetas de Mar, además de ser uno de los destinos vacacionales que más turistas reciben, tanto nacionales como extranjeros, una vez más muestra su apoyo a nuestra asociación y es de agradecer».

González confía en la inmediata apertura de los aseos, asegurando que «los ostomizados están desando poder hacer algo que tuvieron que dejar de hacer por la ostomía, algo tan sencillo como ir a la playa. Para ellos sin aseos adaptados es imposible». Además, ha pedido que »permanezcan abiertos todo el año, permitiendo así salir a pasear junto al mar a las personas ostomizadas«.

Según apuntó Javier González «las características de los aseos adaptados hacen que las personas ostomizadas puedan vaciar y enjuagar o cambiar las bolsas de ostomía con dignidad e higiene. En un aseo convencional el váter nos queda a la altura de las rodillas. Para no salpicarse, ya que las heces de los ostomizados son líquidas o semilíquidas, se ven obligados a arrodillarse o a agacharse, algo que no todos pueden hacer, y aunque pudieran, no es lo ideal hacerlo en aseos públicos, ni por higiene, ni por salud postural, ni por dignidad», dijo.

En el caso de los nuevos aseos instalados en Roquetas de Mar, cuentan con un inodoro en alto, a 75 centímetros del suelo, encastrado en una encimera en la que poder posar productos de aseo y recambio de la ostomía, un espejo en el que poder verse el estoma situado junto al ombligo, y una ducha de gatillo de pequeño calibre que permite enjugar la bolsa de ostomía, para que quede limpia.

ACCU Almería ha agradecido el apoyo del ex concejal de Playas, Francisco Barrionuevo, al que contactaron en su día y dieron a conocer la necesidad de que las playas cuenten con instalaciones de este tip. Según apuntó la asociación, se trata de un trabajo que, tras la marcha de Barrionuevo ha finalizado el alcalde, Grabriel Amat, al que González ha pedido «que se instalen muchos aseos más, porque donde tú tienes un baño, los ostomizados también lo necesitan. No es un capricho, es una necesidad», ha concluido.