Roquetas presenta el Roquebús, su primer autobús turístico 100% eléctrico

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, ha presentado el Roquebús, el primer autobús turístico del municipio, una ... nueva iniciativa destinada a reforzar la oferta turística y mejorar la conexión entre los principales puntos de interés de la ciudad. A esta presentación ha asistido el alcalde de Roquetas, junto con la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, Valeriano Díaz, gerente de Alsa.

El Roquebús es un autobús turístico 100% eléctrico, financiado con Fondos Europeos y enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio. El servicio será operado por la empresa Alsa y comenzará a funcionar el sábado 14 de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada turística.

El alcalde de Roquetas de Mar ha destacado la importancia de esta iniciativa para el municipio. «El Roquebús supone un paso más en nuestra apuesta por un turismo sostenible, moderno y de calidad. Con este nuevo servicio no solo facilitamos la movilidad de los visitantes, sino que también ponemos en valor los principales atractivos turísticos de Roquetas de Mar».

Por su parte, la edil de Turismo y Playas, Amalia López, subrayó que este proyecto contribuirá a mejorar la experiencia de quienes visitan el destino. «Queremos que quienes vengan a Roquetas de Mar puedan descubrir de forma cómoda y atractiva todo lo que ofrece nuestro municipio. El Roquebús permitirá recorrer nuestros espacios más emblemáticos mientras se conoce su historia y su valor turístico».

El gerente de Alsa, Valeriano Díaz, mostró la satisfacción de la compañía por participar en esta iniciativa. «Para Alsa es un orgullo colaborar con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en un proyecto que apuesta por la movilidad sostenible y por mejorar la experiencia turística del destino. Este autobús eléctrico, el primer bus turístico eléctrico de Andalucía, combina innovación, sostenibilidad y servicio al visitante ».

Recorrido

Este nuevo servicio contará con un recorrido circular con 13 paradas, conectando las dos principales zonas turísticas de Roquetas de Mar: la Urbanización y Aguadulce. El itinerario partirá desde el Hotel Golf Trinidad y recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio como la Avenida del Mediterráneo, el Castillo y Faro de Santa Ana, la Plaza de Toros, el Auditorio, el Parque Acuático, Turaniana, el Puerto de Aguadulce, el Karting, Punta Entinas Sabinar y el Club de Golf, para regresar de nuevo al punto de inicio.

El autobús realizará cuatro expediciones diarias a las 10.00 horas, 12:00 horas, 17.00 horas y 19.00 horas, permitiendo a los usuarios subir y bajar del vehículo tantas veces como deseen durante el recorrido.

El billete tendrá un precio de 4 euros, siendo gratuito para los menores de 6 años. Los tickets podrán adquirirse en las Oficinas de Turismo de la Urbanización y de Aguadulce, en el propio autobús y también de forma online a través de la web roquebus.roquetasdemar.es.

Además, los usuarios podrán acceder desde su teléfono móvil, mediante un código QR, a audioguías en cuatro idiomas con información sobre los distintos puntos de interés del recorrido, permitiendo conocer mejor la historia, el patrimonio y los recursos turísticos de Roquetas de Mar.