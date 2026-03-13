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Al acto de presentación asistió el equipo de Gobierno de Gabriel Amat y el parlamentario andaluz, Juan José Salvador. IDEAL

Roquetas presenta el Roquebús, su primer autobús turístico 100% eléctrico

Este nuevo servicio contará con un recorrido circular con 13 paradas, conectando las dos principales zonas turísticas de Roquetas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 13 de marzo 2026, 18:02

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, ha presentado el Roquebús, el primer autobús turístico del municipio, una ... nueva iniciativa destinada a reforzar la oferta turística y mejorar la conexión entre los principales puntos de interés de la ciudad. A esta presentación ha asistido el alcalde de Roquetas, junto con la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, Valeriano Díaz, gerente de Alsa.

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