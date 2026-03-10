Roquetas presenta el pregón y el cartel anunciador de la Semana Santa

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario acogió el pasado fin de semana el solemne acto del XXXI Pregón de Semana Santa de la Hermandad ... de Nuestra Señora de los Dolores, una cita cargada de emoción que marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa en Roquetas de Mar.

En esta edición, el pregón estuvo a cargo de Begoña García Fernández, hermana de la cofradía desde su infancia y profundamente vinculada a la vida de la hermandad, quien ofreció un emotivo recorrido por la fe, la tradición y el sentimiento que envuelven la Semana Santa roquetera.

Presentada por el parlamentario del PP, Juanjo Salvador, pregonero de la anterior edición, la pregonera quiso expresar la responsabilidad y el honor de asumir esta tarea. «Al alzar hoy mi voz para este pregón confieso que me invade una mezcla de emoción, gratitud y profundo respeto. Porque sé que el privilegio que se me concede supera mis méritos y mis fuerzas».

Durante su intervención, Begoña García, recordó cómo su vocación cofrade nació en la infancia, en el seno de su familia y al amparo de la hermandad, evocando uno de los momentos más intensos que se viven antes de cada estación de penitencia. «Ese silencio único previo a que las puertas se abran es, y siempre será para mí, el más hermoso. Un silencio que no es vacío, está lleno de emoción compartida y del temblor del corazón que presiente el misterio que está a punto de derramarse en las calles».

La pregonera también destacó el papel de la hermandad como una verdadera comunidad humana y espiritual, que trasciende el ámbito de las procesiones y se convierte en un espacio de encuentro y apoyo mutuo entre los hermanos.«Ser hermano no significa solo pertenecer a una hermandad o salir a la calle una vez al año. Significa ofrecer tiempo, esfuerzo y cariño sin esperar recompensa, sostener y ayudar a quienes están a tu lado».

En su pregón, Begoña realizó además un recorrido por los días centrales de la Semana Santa roquetera, describiendo con especial sensibilidad las procesiones que recorren las calles del municipio y el profundo significado que tienen para los vecinos.

Particularmente emotivo fue el momento dedicado a la Virgen de los Dolores y al recogimiento del Viernes Santo, cuando recordó que«Como Madre al pie de la Cruz, tu dolor se volvió plegaria y tu silencio, esperanza para todos los que sufren».

El pregón concluyó con un mensaje de unidad dirigido a toda la hermandad y a la nueva Junta de Gobierno, animando a seguir trabajando con humildad y compromiso al servicio de la fe y de la tradición.

Presentación del cartel anunciador

El acto sirvió también para presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de Roquetas de Mar, obra del fotógrafo roquetero Pablo García Simón, miembro del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Debido a motivos de salud, el autor no pudo estar presente en el acto, por lo que sus palabras fueron leídas por su madre, quien trasladó el agradecimiento y la emoción del fotógrafo por haber sido elegido para realizar la imagen que anunciará la Semana Santa. En su mensaje, destacó que el cartel representa mucho más que una fotografía. «Un cartel no es únicamente una imagen: es el primer latido que nos anuncia lo que está por venir, la puerta que se abre a unos días que forman parte de nuestra identidad, de nuestra fe y de la historia viva de Roquetas de Mar».

Asimismo, quiso agradecer al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y a su equipo de comunicación la labor que realizan para difundir y poner en valor las tradiciones y el patrimonio cultural del municipio.

Al acto asistieron el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a miembros del equipo de Gobierno municipal, representantes de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, cofrades y numerosos vecinos que quisieron acompañar este tradicional encuentro que marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa.

El alcalde de Roquetas de Mar felicitó a la pregonera por su intervención y al autor del cartel anunciador por una imagen que refleja el sentimiento cofrade del municipio, destacando la importancia de este acto para la vida cultural y religiosa de la ciudad.

«La Semana Santa forma parte de la identidad de Roquetas de Mar. Son días muy esperados por nuestros vecinos y visitantes, en los que tradición, fe y convivencia se unen en nuestras calles», señaló Amat. Asimismo, animó a todos los roqueteros a vivir estos días «con respeto, responsabilidad y orgullo por unas tradiciones que forman parte del patrimonio cultural y emocional de nuestro municipio».