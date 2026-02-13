Roquetas presenta la campaña de reciclaje para respetar el medio ambiente

El Ayuntamiento de Roquetas, a través del área de Turismo y Playas, presentó este viernes la campaña de concienciación medioambiental 'No es tan difícil', una ... iniciativa destinada a promover el reciclaje y el cuidado del entorno natural, especialmente en playas y paseos marítimos, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y va ligada a la implantación de un sistema de recogida selectiva en las seis playas urbanas y paseos marítimos, con la instalación de un total de 42 ecopuntos fabricados con plástico reciclado, así como la sustitución de las papeleras existentes en las playas.

El alcalde de Roquetas subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para mantener las playas limpias y sostenibles. «Disfrutar de nuestras playas conlleva también una responsabilidad compartida. Separar correctamente los residuos no es tan difícil y es clave para conservar un entorno limpio y saludable para vecinos y visitantes», señaló Amat.

Iniciativa

La campaña, dirigida especialmente a familias y público infantil, no solo se centra en los residentes del municipio, sino también en los turistas que cada año eligen Roquetas como destino vacacional. «Somos un destino familiar y nuestras playas y paseos marítimos son nuestro mayor reclamo turístico», destacó Amat.

Por su parte, la edil de Turismo, Amalia López, destacó que esta iniciativa responde a uno de los ejes fundamentales del Plan de Sostenibilidad Turística, centrado en el respeto medioambiental. «La sostenibilidad turística pasa necesariamente por la protección de nuestros espacios naturales. Esta campaña une con-cienciación, educación y acción directa para avanzar hacia un modelo turístico más responsa-ble», explicó. La campaña 'No es tan difícil' incluye píldoras de vídeo, cartelería informativa y diversas actividades participativas. Entre ellas destacan dos citas clave con el explorador y divulgador ambiental Nacho Dean, que es un explorador y divulgador que dio la vuelta al mundo. Su objetivo es concienciar a la población más joven y a las familias para mejorar no solo nuestras rutinas, si no también la forma en la que interactuamos con la naturaleza.

Se trata de un gran reclamo para que todos participemos de estas actividades. Cuenta con más de 57 mil seguidores, publicó dos libros, más de 300 conferencias a nivel nacional e internacional.

El próximo 15 de abril, Nacho Dean ofrecerá una charla sobre Medio Ambiente en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar a partir de las 18.00 horas. Por otro lado, el próximo 21 de mayo se celebrará una jornada de limpieza de playas junto a Nacho Dean. Ambas actividades son gratuitas y abiertas al público, con la participación de los centros educativos que deseen sumarse a la iniciativa.

Actualmente, la fase 1 del proyecto ya se ejecutó y el Ayuntamiento trabaja en la fase 2, que se desarrollará en las playas de La Bajadilla y Las Salinas, consolidando así un sistema de reciclaje moderno y adaptado al entorno costero.

Con esta campaña, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la sostenibilidad y hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en el cuidado de las playas, demostrando que reciclar y respetar el medio ambiente, efectivamente, no es tan difícil.