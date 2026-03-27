Roquetas se prepara para vivir la Semana Santa en torno a la fe y tradición

Roquetas de Mar está preparada para vivir con intensidad la Semana Santa 2026, una de las celebraciones más arraigadas en la identidad cultural y religiosa ... del municipio, que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la fe, la tradición y la convivencia.

La imagen anunciadora de este año, obra del periodista, fotógrafo y diseñador roquetero, Rogelio Montes Maldonado, muestra un Cristo crucificado en el momento de la expiración, una representación de gran fuerza visual que refleja el recogimiento y la devoción propios de la Semana de Pasión y que corresponde a Nuestro Señor Jesucristo en su Divina Misericordia.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, invitó a todos los vecinos a vivir con fervor y alegría estos días. «Animo a todos los roqueteros, así como a quienes nos visitan en estas fechas, a vivir con fervor la Semana Santa en nuestras calles, a acompañar a nuestras cofradías y hermandades y a compartir en familia y con amigos unos días de tradición, emoción y convivencia que forman parte esencial de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural».

El alcalde quiso poner en valor el papel fundamental del tejido cofrade del municipio. «La consolidación de nuestra Semana Santa no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo conjunto de cofrades, costaleros, mantillas, penitentes y bandas que, con su dedicación, llenan de fervor cada salida procesional y gracias a la implicación y el trabajo constante de nuestras cofradías y hermandades, Roquetas de Mar ha logrado afianzar, año tras año, una Semana Santa con identidad propia y gran proyección».

Asimismo, Amat destacó el atractivo del municipio para quienes eligen estos días para visitarlo. «Roquetas es una ciudad abierta, acogedora y hospitalaria, donde quienes nos visitan pueden disfrutar no solo de nuestra Semana Santa, sino también de nuestras playas, espacios naturales, gastronomía y una amplia oferta cultural y de ocio».

Roquetas afronta así la Semana Santa 2026 con ilusión, consolidándose como un destino de referencia donde la fe, la cultura y la convivencia se dan la mano.